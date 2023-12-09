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CHP Milletvekili Veli Ağbaba, İsrail'e Karşı İkiyüzlü Siyaseti Eleştirdi

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Niğde'de yapılan Starbucks eylemi ve polise yapılan müdahaleyi eleştirerek, İsrail'e karşı ikiyüzlü siyasetin devam ettiğini belirtti.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Niğde'de; "Niğde'de Starbucks'ta eylem yapmışlar, eyleme müdahale eden polisi de tokatlamışlar. Bunlar ikiyüzlü. Bir taraftan, alttan gemileri yürütüyorlar. İsrail'e mal satmaya devam ediyorlar… Yiğitsen, İsrail ile olan ilişkini kessene; İsrail'e giden gemilerin önünü kessene; Malatya'da kurduğun İsrail'i korumaya yönelik füze kalkanını kapatsana. Böyle ikiyüzlü siyasetle karşı karşıyayız" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, dün CHP Niğde İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada;

"İsrail, Gazze'ye saldırıyor. Sivilleri öldürüyor. Bizim buradaki ikiyüzlü siyaset de tedbir alıyor. Ne yapıyor? Starbucks'ta oturma eylemi yapıyor, Nescafe'yi, kolayı; TBMM'de yasaklıyor. Vallahi helal olsun. İsrail'in de Netanyahu'nun da dizleri titriyor. Nasıl korkuyorlar. Allah bunlara akıl versin.

Dün akşam, Niğde'de Starbucks'ta eylem yapmışlar, eyleme müdahale eden polisi de tokatlamışlar. Bunlar ikiyüzlü. Bir taraftan, alttan gemileri yürütüyorlar. İsrail'e mal satmaya devam ediyorlar. Diğer taraftan Starbucks'taki polisi tokatlıyorlar. Bunlar bu kadar samimiyetsiz, bu kadar iğrenç bir siyasetin ürünü. Eylem yapacaksan, kolayı yasaklasan ne olur, Starbucks'ı yasaklasan ne olur. TBMM'de Nescafe servisi yapmıyorlar. Aldıkları tedbir bu.

Yiğitsen, İsrail ile olan ilişkini kessene. Yiğitsen, İsrail'e giden gemilerin önünü kessene. Malatya'da kurduğun İsrail'i korumaya yönelik füze kalkanını kapatsana. Madem yiğitsen, madem efeysen. Utanmadan polisi tokatlıyorsun. Böyle ikiyüzlü siyasetle karşı karşıyayız. Hepsini, bunların yüzüne vurmaya devam edeceğiz. Katliamı da tekrar, kınıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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