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CHP Milletvekili Tanrıkulu, Diyarbakır'daki çiftçilerin sorunlarını gündeme getirdi

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Dünya Çiftçiler Günü'nde Diyarbakır'daki çiftçilerin sorunlarına işaret ederek, tarımsal sulama enerjiyle yapıldığını ve DEDAŞ'ın çiftçilere zulüm uyguladığını belirtti. Ayrıca depolarla ilgili sorunları da dile getiren Tanrıkulu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin tedbir alması gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Dünya Çiftçiler Günü'nde Diyarbakır'daki çiftçilerin sorunlarına işaret ederek, "Tarımsal sulama enerjiyle yapılıyor ve DEDAŞ bölgedeki çiftçilere büyük zulüm uygulamaktadır" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis'te söz alarak, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Diyarbakır'daki çiftçilerin sorunlarına değindi. Bölgede tarımsal sulamanın enerjiyle yapıldığını belirten Tanrıkulu, "DEDAŞ bütün bölgedeki çiftçilere büyük zulüm uygulamaktadır. Yeniden bu gündeme gelecek, şimdiden iktidar partisi milletvekillerini ve iktidarı uyarıyorum" diye konuştu.

Depolarla ilgili sorunun da altını çizen Tanrıkulu, "Bütün silolar şu anda dolu. Yarın öbür gün hasat olacak ve yeniden randevu sistemine geçilecek, rüşvetle, aracılarla bu işler yapılmaya çalışılacak. Dolayısıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buna ilişkin bir tedbir alması lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Dünya Çiftçiler Günü Milletvekili Diyarbakır Tarım Enerji Politika Güncel Haberler

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