CHP'li Öztürkmen: Trump-Netanyahu İkilisi, Türkiye ve İran'ı Karşı Karşıya Getirmeye Çalışıyor

(ANKARA)- CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik füze olayına ilişkin, " İran'ın direnişi karşısında soğuk terler döken Trump-Netanyahu ikilisi, Türkiye ve İran'ı karşı karşıya getirmeye çalışıyor" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik füzenin parçalarının Gaziantep'te boş araziye düşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Öztürkmen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Füze kışkırtmasının yeni sahnesi Hatay'ın ardından bu kez Gaziantep'te sergilendi. Sınırımızın dışında NATO unsurlarınca vurulan bir füzenin parçaları Gaziantep'te boş araziye düştü."

Hedefi ve rotası belli olmayan ancak büyük ihtimalle Doğu Akdeniz'de ABD-İngiltere askeri üslerini hedef alan füzenin sanki Türkiye'ye atılmış gibi yansıtıldığını görüyoruz.

"ABD, adeta gelecek yeni provokasyonların adresini vermektedir"

Füze kışkırtmasıyla eşzamanlı olarak ABD'nin Adana Başkonsolosluğunda görevli personelinin ve ailelerin Adana'yı terk etmesini istemesi manidardır. Daha ileri giden ABD, tüm Güneydoğu Anadolu kentlerimizi 'riskli' ilan etmiştir. Adana başta olmak üzere tüm Güneydoğumuzu İran'ın hedefi olacakmış gibi yansıtmaya çalışan ABD, adeta gelecek yeni provokasyonların adresini vermektedir.

"İran İHA'sı sanılan bazı İHA'ların ABD kontrolünde olduğunu tüm dünya öğrenmiş oldu"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Brad Cooper, önceki gün dikkat çekici bir açıklama yapmış, İran'ın insansız hava araçlarının tasarımlarını ele geçirerek tersine mühendislik yöntemiyle kopyaladıklarını ve bu İHA'ları İran'a karşı kullandıklarını söylemişti. Tam bir itiraf. Yani İran İHA'sı sanılan bazı İHA'ların ABD kontrolünde olduğunu tüm dünya öğrenmiş oldu.

"Oyuna gelmeyeceğiz"

Gaziantepli hemşehrilerim başta olmak üzere tüm Türk Milleti'ni ABD- İsrail ve NATO kışkırtmalarına karşı uyanık olmaya davet ediyorum. İran halkının ve bölgenin üzerine karabasan gibi çöken bu Epstein koalisyonunun yapmayacağı provokasyon, planlamayacağı 'sahte bayrak operasyonu' yoktur. İran'ın direnişi karşısında soğuk terler döken Trump-Netanyahu ikilisi, Türkiye ve İran'ı karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Oyuna gelmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA