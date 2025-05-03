CHP Milletvekili Okan Konuralp'ten Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Mesajı

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için, "Hoşça kal ağabeyim, başkanım… Çok sevdiği Fuzuli'nin zaman zaman mırıldandığı 'Dest-büsi arzusiyle ger ölsem dostlar/ Küze eylen toprağım sunun anınla yara su' dizelerinden mülhem; barış geldiğinde toprağından yapılacak bir testiyle içilecek berrak sulara…" mesajını paylaştı.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Konuralp, şunları kaydetti:

"Hoşça kal Ağabeyim, Başkanım… Çok sevdiği Fuzuli'nin zaman zaman mırıldandığı 'Dest-büsi arzusiyle ger ölsem dostlar/ Küze eylen toprağım sunun anınla yara su' dizelerinden mülhem; Barış geldiğinde toprağından yapılacak bir testiyle içilecek berrak sulara…"