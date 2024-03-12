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CHP Milletvekili Güzelmansur, Hatay'da yıkılan binaları sorguladı

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CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, rezerv alan ilan edilen yerlerde hasarsız ve az hasarlı binaların yıkıldığını belirterek, mağdur olan depremzedelerin hasarını kimin karşılayacağını sordu. Güzelmansur, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye sorular yöneltti.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay'da rezerv alan ilen edilen yerlerde hasarsız ve az hasarlı binalara dokunulmayacağı açıklamasına karşın söz konusu binaların yıkıldığını belirtti. Güzelmansur, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye "Bunların yıkılma gerekçesi nedir? Antakya'da az hasarlı olduğu halde kalıcı konut ihalesini alan firmanın 'hatası' sonucu yıkılan bina nedeniyle mağdur olan depremzedelerin hasarını kim karşılayacaktır" diye sordu.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay'da rezerv alan ilan edilen yerlerde yapılan yıkım işlemlerini TBMM gündemine taşıdı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Güzelmansur, "Rezerv alan ilan edilen yerlerde hasarsız ve az hasarlı binalara dokunulmayacağına ilişkin açıklamalar yapılsa da, Hatay'da rezerv alanda yer alan hasarsız ve az hasarlı binalar bir bir yıkılıyor. Özellikle Defne ve Antakya'da hasarsız ve az hasarlı binalar yıkılarak, olay inşaat firmasının hatası gibi gösterilerek depremzede insanlar mağdur ediliyor. Bu mağduriyetin bir an önce sonlandırılması için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor" dedi.

"KAÇ HASARSIZ BİNA SONRADAN ORTA VE AĞIR HASARLIYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ?"

Sürecin şeffaf yönetilmemesinin ve belirsizliğin mülksüzleşme kaygılarını artırdığına işaret eden Güzelmansur, Bakan Özhaseki'ye şu soruları yöneltti:

"Hatay'da rezerv alan ilan edilen bölgelerde hasarsız ya da az hasarlı olduğu halde yıkılan kaç bina vardır? Bunların yıkılma gerekçesi nedir Antakya'da az hasarlı olduğu halde kalıcı konut ihalesini alan firmanın 'hatası' sonucu yıkılan bina nedeniyle mağdur olan depremzedelerin hasarını kim karşılayacaktır? Söz konusu firma hakkında ne tür işlem yapılmıştır? Hatay'da rezerv alan ilan edilen yerlerdeki hasarsız ve az hasarlı binalara dokunulmayacağına, bu binaların yıkılmayacağına dair verilen sözler artık geçerli değil midir? Bu söz de, eşya yardımı gibi iktidar tarafından verilen ancak uygulanmayan sözlerden biri midir?"

Kaynak: ANKA / Güncel

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