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CHP Milletvekili Durmaz, Erbaa'daki trafik kazalarını eleştirdi

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CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Erbaa'da meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili önlemlerin alınması gerektiğini ve daha fazla can kaybının yaşanmaması için acil adımların atılması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Erbaa'da iki yurttaşın öldüğü trafik kazasıyla ilgili "Önlemlerin alınması ve buraların güvenli hale gelmesi için daha kaç kaza olması lazım, daha kaç yurttaşımızı kaybetmemiz gerekiyor" dedi.

CHP Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat'ın Erbaa ilçesindeki trafik kazalarına ilişkin açıklama yaptı. Durmaz'ın açıklaması şöyle:

"Dün gece Erbaa ilçemize bağlı Hacıpazar köyü kavşağında hepimizi derinden üzen bir trafik kazası yaşadık. İki hemşehrimizi kaybettik, 2'si ağır 3 hemşehrimizde yaralandı. Dün bu güzergahta ayrı bir kaza daha oldu. Bir yurttaşımızı kaybettik, bir tanesi de yaralandı. Bu kaza ilk değil ama gerekli önlemler alınmazsa son da olmayacak.

Özellikle Tokat ilimiz sınırları içinde kalan bölgeler için söylüyorum, Taşova-Erbaa-Niksar-Reşadiye ilçelerimizden geçen D100-20 ve D100-21 karayolunda ışıklı veya ışıksız olan kavşaklarda, yolun kaygan olan bölümlerinde ciddi kazalar yaşadık, onlarca hemşehrimizi, yurttaşımızı kaybettik. Erbaa sanayi kavşağı, Evyaba, Değirmenli, Hacıpazarı, Akça ve Çalkara köylerimizin kavşakları sürekli kazalarla anılır hale gelmiştir.

Reşadiye ilçemizin giriş kavşağında da yoğun araç trafiğinden dolayı kazalar meydana geldi ve kaybettiğimiz hemşehrilerimiz oldu. Her fırsatta dile getirmemize ve yapılacağı söylenmesine rağmen herhangi bir adım atılmadı. Önlemlerin alınması ve buraların güvenli hale gelmesi için daha kaç kaza olması lazım, daha kaç yurttaşımızı kaybetmemiz gerekiyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve bağlı birimleri ile görüşüp bu güzergahta özellikle bahsettiğimiz köy, kasaba, ilçe kavşaklarındaki araç, traktör, minibüsler için yan bağlantı yolları olan alt geçitler yapılmasını bunun için acil bir inceleme yapılmasını talep edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Kadim Durmaz Milletvekili trafik Tokat Erbaa Politika Güncel Haberler

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