CHP Milletvekili Bingöl, İçişleri Bakanı'na gazetecilerin can güvenliğini sordu

(ANKARA)- CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda bilgilendirme yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, "Bırakın siyasetçileri, bırakın akademisyenleri, 63 gazetecinin can güvenliğini koruyabilecek misiniz" diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nda bugün bakanlığının faaliyetleriyle ilgili bilgi veren ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya MHP'nin 154 kişilik listesinde yer alan 63 gazetecinin can güvenliğinin nasıl korunacağını sordu. Bingöl, şöyle konuştu:

"Bir fişleme yöntemi çıktı, birkaç gündür basında, kamuoyunda yer aldı. İçinde 63 gazetecinin olduğu -ki bugün 24 Temmuz gazeteciler için çok önemli bir gün- yer aldığı 154 kişilik bir liste. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu liste neye göre hazırlanıyor? Bir suç varsa, yasal olarak bir şey varsa gidilir, savcılığa başvurulur, gereği yapılır, savcılık da yetkili kurumlar da onun gereğini yapar ama dosya düzenleyip 'Biz bunun gereğini yapacağız' derseniz Sayın Bakan, bu bir fişleme yöntemidir. Burada size çok büyük bir iş düşüyor, o da şudur: Siz ileride yaşanabilecek bir olumsuzluğu, bir saldırıyı, herhangi bir şey i nasıl ortadan kaldıracaksınız? Bırakın siyasetçileri, bırakın akademisyenleri, bu 63 gazetecinin can güvenliğini koruyabilecek misiniz?"