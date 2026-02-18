Haberler

CHP'nin Ataşehir Mitingi... Ağbaba: Direncimiz Azalmadan, İnancımız Eksilmeden Devam Ediyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ataşehir'de düzenlenen mitingde partinin direncini ve vatandaşların katılımını vurguladı. Ağbaba, eylemlerle millet iradesine sahip çıkmaya devam ettiklerini dile getirdi.

(İSTANBUL) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Direncimiz azalmadan, inancımız eksilmeden devam ediyoruz. İlk başladığımızda 'Nasıl devam ettirecekler?' diyorlardı, Saraçhane'den sonra biter sanıyorlardı. Her gün yeni bir eylemle Türkiye'nin sesi olmaya, millet iradesine sahip çıkmaya devam ediyoruz." dedi.

CHP, Ataşehir'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla miting düzenledi. Mitingde ANKA Haber Ajansına konuşan Ağbaba, şunları söyledi:

"İstanbul en soğuk günlerinden birini yaşıyor; kar da yağıyor ama buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi 19 Mart darbesinden sonra dimdik ayakta. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, meydanlar da ayakta. Herkes kuşkuyla yaklaşıyordu. '39 miting nasıl olur?' diyorlardı. Ama gördüğünüz gibi meydan dolu ve vatandaş, millet iradesine sahip çıkıyor. Eylemlere geliyor. En başından beri Cumhuriyet Halk Partisi, herhalde Türkiye siyasetinin görmediği bir şey yaptı. Direncimiz azalmadan, inancımız eksilmeden devam ediyoruz. İlk başladığımızda 'Nasıl devam ettirecekler?' diyorlardı; Saraçhane'den sonra biter sanıyorlardı. Ama gördüğünüz gibi her gün yeni bir eylemle Türkiye'nin sesi olmaya, millet iradesine sahip çıkmaya devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı

Annesi de paraya para demeyecek
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti
Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı