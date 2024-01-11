CHP, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i yeniden aday gösterdi

Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in adaylığını ilan etti. Adaylığının açıklanmasının ardından Mersin halkına seslenen Seçer, "Siz hemşehrilerimin desteği ile ikinci dönemde de Mersin için memnuniyetle çalışmaya devam edeceğim. Mersinimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

CHP Parti Meclisi (PM), bugün Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantının ardından 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den aday olacak bazı isimler kamuoyuna duyuruldu.

"MEMNUNİYETLE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de partisi tarafından yeniden Mersin'e aday gösterildi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığının ilan edilmesinin ardından açıklama yapan Başkan Vahap Seçer, "Partimin yetkili kurullarının aldığı kararla Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterildim. Memnuniyetini yüksek sesle dile getiren Mersinli hemşehrilerime, Sayın Genel Başkanıma ve partimin yetkili kurullarına teşekkür ederim" dedi.

Mersin halkına seslenen Seçer, "Siz hemşehrilerimin desteği ile ikinci dönemde de Mersin için memnuniyetle çalışmaya devam edeceğim. Mersinimize ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.