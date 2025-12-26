Haberler

Özgür Özel: Annesinin Kucağında Öldürülen Türkan Bebek'i de Bulgaristan Türklerinin Yaşadığı Zulmü de Unutmayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan'da 1984'te annesinin kucağında hayatını kaybeden Türkan Bebek'in 41. ölüm yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Türklerin yaşadığı zulmü unutmayacaklarını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Bulgaristan'da 1984 yılından itibaren kimlikleri yok sayılan, totaliter rejim tarafından isimleri zorla değiştirilen Türklerin direnişinin sembolü olmuş 18 aylık Türkan Bebek'i katlinin yıl dönümünde anıyorum. Annesinin kucağında öldürülen Türkan Bebek'i de Bulgaristan Türklerinin yaşadığı zulmü de unutmayacağız!" açıklamasında bulundu.

Bulgaristan'da 1984 yılında yürütülen asimilasyon politikaları sırasında annesinin kucağında yaşamını yitiren 18 aylık Türkan Feyzullah'ın ölümünün 41. yılı için CHP Lideri Özgür Özel bir mesaj yayımladı. CHP Lideri Özel'in mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Bulgaristan'da 1984 yılından itibaren kimlikleri yok sayılan, totaliter rejim tarafından isimleri zorla değiştirilen Türklerin direnişinin sembolü olmuş 18 aylık Türkan Bebek'i katlinin yıl dönümünde anıyorum. Annesinin kucağında öldürülen Türkan Bebek'i de Bulgaristan Türklerinin yaşadığı zulmü de unutmayacağız!"

Kaynak: ANKA / Güncel
