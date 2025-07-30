Özel'in şartı kabul edildi! CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel,İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye" komisyonu kararını da bildirdi.

ŞARTI KABUL EDİLDİ

Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'i arayarak komisyon kararlarında nitelikli çoğunluk kuralının uygulanacağını bildirdiğini ifade etti.

Özgür Özel konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bunu ilk kez açıklıyorum. Sayın Meclis Başkanı Cenevre'de. Sayın Grup Başkanvekilimizi ( Murat Emir ) telefonla arayarak nitelikli çoğunlukla karar almanın Meclis'in kuracağı komisyonda benimsendiğini, kararların nitelikli çoğunlukla alınacağını, bu kapsamda bizim beklediğimiz resmi açıklamanın kendisi tarafından yapıldığını, bunun da iletişimini yapabileceğimizi söylemiş. Murat Emir bana aktardı.

"10 ARKADAŞIMIZI YARIN BİLDİRECEĞİZ"

CHP bu komisyona gerekli görevlendirmeyi yapacak. Gerekli isimleri yarın süresi dahili içinde 10 arkadaşımızı görevlendireceğiz, bildireceğiz. Bu komisyonda görev yapacağız. CHP'nin bulunduğu komisyondan kimse korkmasın. Herkes rahat olsun. Bu komisyon bir anayasa komisyonu değildir. Anayasaya uymayanla anayasa yapmayız.

"BU KOMİSYONA KATOLİK NİKAHI KIYMIYORUZ"

Biz bu komisyona çatır çatır görev yapmaya, demokratikleşme üzerinden mücadele etmeye, siyasi tutsaklar için mücadele etmeye, yeni bir demokratik açılımı sağlamaya ve çözülecekse bütün sorunların bunun üzerinden çözülmesi için mücadele etmek üzere giriyoruz. Biz bu komisyona Katolik nikahı kıymıyoruz.

Özgür Özel, daha önce yaptığı açıklamalarda, komisyona katılım için eşit temsil ve nitelikli çoğunluk şartı aradıklarını vurgulamıştı. CHP'nin, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un nitelikli çoğunluk güvencesi vermesi halinde komisyona üye vereceği belirtilmişti.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU'NDA HANGİ İSİMLER VAR?

MHP'NİN KOMİSYON ÜYELERİ: MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut.

DEM PARTİ KOMİSYON ÜYELERİ: DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek'i belirledi.

Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda; AK Parti'den 21, CHP'den 10, DEM Parti ve MHP'den 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nden 3'er, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP, DSP ve DP'den 1'er milletvekili yer alacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, isimlerin 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesini istedi.