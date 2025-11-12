CHP Lideri Özgür Özel, Tahliye Olan Esenyurt Eski Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün cezaevinden tahliye edilen eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile bir araya geldi.

Özel, bugünkü Sultanbeyli mitingi öncesinde dün cezaevinden tahliye olan Özer'le buluştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan yürütülen soruşturma ve Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Özer, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış, hakkında açılan her iki davada da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.