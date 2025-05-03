CHP Lideri Özgür Özel, Şereflikoçhisar'da Partililerle Buluştu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara dönüşünde Şereflikoçhisar Belediyesi ve İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şereflikoçhisar Belediyesi ile partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Konya'daki mitingin ardından Ankara'ya dönüş yolunda CHP Şereflikoçhisar İlçe Başkanlığı ile Şereflikoçhisar Belediyesini ziyaret etti.
Özel, partisinin İlçe Başkanı Hüseyin Güçlü, Belediye Başkanı Mustafa Koçak ve partililerle bir araya geldi.
Ziyaretlerinde Özel'e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel