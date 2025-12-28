Özgür Özel: 19 Yaşında Pırıl Pırıl Bir Evladımız, 'Kurtuluş Yok Tek Başına' Dediği ve İşçi Sınıfının Hakkını Savunduğu İçin Hapse Atıldı

(ANAKRA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadıköy Gençlik Kolları Üyesi Bilge Kağan Şarbat'ın bu sene Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandığını ve henüz 19 yaşında olduğunu belirterek, "Pırıl pırıl bir evladımız, 'kurtuluş yok tek başına' dediği ve işçi sınıfının hakkını savunduğu için hapse atıldı. Bilinsin ki artık bu millet susmaz. Bu ülkenin gençleri de her yerde direnir ama asla teslim olmaz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Kadıköy Gençlik Kolları üyesi Bilge Kağan Şarbat 'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Özel, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin kara düzeni! Bu ülkede, on milyonlarca işçiye açlık sınırının altında asgari ücret vermeye utanmayanlar, bu zalimliği protesto eden gençleri tutuklamaktan da utanmıyor. İstanbul Kadıköy'de asgari ücreti protesto ettiği için Gençlik Kolları Üyemiz Bilge Kağan Şarbat tutuklandı. Bu sene Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmış, henüz 19 yaşında pırıl pırıl bir evladımız, 'kurtuluş yok tek başına' dediği ve işçi sınıfının hakkını savunduğu için hapse atıldı. Kağan ve ailesi ile tutuklama kararından hemen sonra konuştum, sağlığı ve moralleri gayet iyi. Biz de onun arkasında ailesinin yanında duracağız. Bilinsin ki artık bu millet susmaz. Bu ülkenin gençleri de her yerde direnir ama asla teslim olmaz!!!"

Asgari ücretin açlık sınırının altında belirlenmesine karşı CHP Kadıköy Gençlik Kolları dün akşam "Sefalet ücreti değil, insanca bir yaşam istiyoruz!" sloganıyla eylem düzenlemişti. CHP Kadıköy Gençlik Kolları üyesi Bilge Kaan Şarbat, eylemin ardından gözaltına alınmıştı. Geceyi karakolda geçiren Şarbat, sabah saat 10.30'da Kartal Anadolu Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Şarbat hakkında tutuklama kararı verildi.