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CHP Lideri Özgür Özel'den Manisa Valisi'ne Veda Mektubu

CHP Lideri Özgür Özel'den Manisa Valisi'ne Veda Mektubu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, valiler kararnamesiyle merkeze çekilen Manisa Valisi Enver Ünlü'ye veda mektubu iletti. Özel, Ünlü'ye tarafsız hizmetleri için teşekkür etti ve başarılar diledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, valiler kararnamesiyle merkeze çekilen Manisa Valisi Enver Ünlü'ye, CHP İl Başkanı İlksen Özalper aracılığıyla bir veda mektubu iletti.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki programı nedeniyle, Vali Ünlü için Manisa'da düzenlenen veda programına katılamayan Özel, İl Başkanı Özalper aracılığıyla ilettiği veda mektubunda, Ünlü'ye görev süresi boyunca Manisa'ya tarafsız bir vali olarak hizmet ettiği için teşekkürlerini iletirken, bundan sonraki görevinde başarılar diledi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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