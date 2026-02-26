CHP Genel Başkanı Özel, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan Galatasaray'ı tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek son 16'ya kalan Galatasaray'ı tebrik etti.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Juventus karşısında çok zorlu bir mücadeleyle büyük bir zafer elde eden Galatasaray'ımızı yürekten kutluyorum. Son 16'da başarılar diliyorum. Bize daha nice zaferler yaşatacaklarına inanıyorum." ifadelerine yer verdi.