Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan Galatasaray'ı tebrik etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyen Galatasaray'ı tebrik ederek son 16 için başarılar diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek son 16'ya kalan Galatasaray'ı tebrik etti.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Juventus karşısında çok zorlu bir mücadeleyle büyük bir zafer elde eden Galatasaray'ımızı yürekten kutluyorum. Son 16'da başarılar diliyorum. Bize daha nice zaferler yaşatacaklarına inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı

Öldük öldük dirildik! Galatasaray son 16'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu

Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı

Okuldaki teneffüs ziline tepki gösteren vatandaşa gözaltı
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti

Açılan formayı görünce, konuşmasını böyle kesti
Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu

Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
8 kollu ahtapot! Torino'da Uğurcan Çakır rüzgarı

Torino'da gecenin kahramanı! İşte yaptığı kurtarış sayısı
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

En çok bekar, bu şehrimizde! İsyanında haksız sayılmaz