CHP Genel Başkanı Özel, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan Galatasaray'ı tebrik etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyen Galatasaray'ı tebrik ederek son 16 için başarılar diledi.
Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Juventus karşısında çok zorlu bir mücadeleyle büyük bir zafer elde eden Galatasaray'ımızı yürekten kutluyorum. Son 16'da başarılar diliyorum. Bize daha nice zaferler yaşatacaklarına inanıyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut