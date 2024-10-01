CHP Lideri Özgür Özel’den Bulgaristan Seçimleri İçin Çağrı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Eş Genel Başkanı Cevdet Çakırov ile görüştü. Görüşmenin ardından Bulgaristan'da 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler için çağrıda bulunan Özel, "Bulgaristan'da bu seçim her zamankinden önemli. Sözüme değer veren tüm Bulgaristan Türklerini, tüm çifte vatandaşları oy kullanmaya davet ediyoruz. 27 Ekim günü, oy kullanma konusunda hangi talep varsa bizler tarafından karşılanacak. Onun için CHP'nin ilçe başkanlıklarına, il başkanlıklarına başvurabilirsiniz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Bulgaristan HÖH Eş Genel Başkanı Cevdet Çakırov ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Özel'e; Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'dan oluşan CHP heyeti eşlik etti.

CHP Lideri Özel, heyetlerarası gerçekleşen görüşmenin ardından 27 Ekim'de Bulgaristan'da yapılacak genel seçimler için çağrı yaptı. Özel, şunları söyledi:

"Değerli Bulgaristan Türkü ve çifte vatandaş kardeşlerimiz, büyüklerimiz; Ekim'in 27'sinde Bulgaristan'da seçimler var. Her seçim önemli ama Bulgaristan'da bu seçim her zamankinden önemli. Çifte vatandaş olan herkes Bulgaristan seçimleri için oy kullanabiliyor. İstanbul, Bursa, İzmir, Tekirdağ ağırlıklı olmak üzere, çok sayıda ilimizde sandıklar kurulacak. Oy kullanma imkanı var. İl başkanlıklarımızdan Bulgaristan seçimlerine katılımın yükselmesi ve oradaki Bulgaristan Türkü vatandaşlarımızın en iyi şekilde temsil edilebilmeleri, haklarının yenilmemesi için bu seçime katılmalarını çok önemsiyoruz. Bunun için sözüme değer veren tüm Bulgaristan Türklerini, tüm çifte vatandaşları oy kullanmaya davet ediyoruz. 27 Ekim günü, oy kullanma konusunda hangi talep varsa bizler tarafından karşılanacak. Onun için CHP'nin ilçe başkanlıklarına, il başkanlıklarına başvurabilirsiniz.

"27 Ekim günü herkesi Bulgaristan seçimleri için oy kullanmaya davet ediyoruz"

Ayrıca bu seçimde, Türkiye'deki tüm partilerin de bizim gibi Bulgaristan'daki HÖH'ü ve HÖH İttifakı'nı desteklediklerini, oradaki seçimlerde oy kullanma oranını artırmak istediklerini düşünüyoruz. Yani bu bir Türkiye içinde parti meselesi değil, Türkiye'de hangi partiye gönül vermiş olursa olsun herkesin sandığa gitme ve oyunu verme meselesidir. Biz CHP olarak üzerimize düşeni yapacağız. Tüm partilerin de aynı şekilde katkı sağlayacağına inanıyoruz. 27 Ekim günü herkesi Bulgaristan seçimleri için oy kullanmaya davet ediyoruz."