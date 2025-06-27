CHP Lideri Özgür Özel'den Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan'a Ziyaret
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Berlin'de Türkiye'nin Büyükelçisi Gökhan Turan ile bir araya geldi. Özel'in, Sosyal Demokrat Parti (SPD) kongresine katılması planlanıyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ile görüştü.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Almanya'nın başkenti Berlin'de Büyükelçi Turan'ı ziyaret etti.
Özel'in bugün Berlin'de düzenlenen Sosyal Demokrat Partinin (SPD) kongresine katılması bekleniyor.
Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel