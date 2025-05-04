Özel'e yumruk atan saldırganın ilk ifadesi: CHP'den yemek kartı istedim vermediler

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Atatürk Kültür Merkezi çıkışında fiziksel saldırı gerçekleştiren şahsın emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Saldırganın "Saldırı niyetim yoktu, gördüğümde sinirime hakim olamadım. CHP'den yemek kartı istedim vermediler, ben de kızdım" dediği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Özel'e AKM çıkışı yumrukla saldıran 66 yaşındaki S.T. polis ekipleri tarafından kısa süre içinde gözaltına alınırken emniyetteki ifadesine de ulaşıldı.

"CHP'NİN GENÇLERİ SOKAĞA ÇAĞIRMASINA SİNİRLENDİM"

2004'te Hatay'da 2 çocuğunu öldürmekten sabıkası olan ve 20 yıl cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye olan S.T.'nin "Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim.

CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım" dediği öğrenildi.

BULAŞIKÇI OLARAK ÇALIŞIYORMUŞ

S.T.'nin terör bağlantısı tespit edilemediği, bir bulaşıkçı olarak restoranda çalıştığı belirlendi. Henüz resmi ifadesine başlanmadığı öğrenilen şüpheli ilk sorulara bu yanıtları verdi.

Özel'e yumruk atan saldırganın ilk ifadesi: CHP'den yemek kartı istedim vermediler
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıTürk Galatasaray aşk:

elıne saglık

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme50
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Haber YorumlarıBidüşün:

Sana o tokatı attıranla burada iktidarı suçlayan provakatörler, amaçlarına ulaşamayacak, millet birlik beraberlik ile size en büyük tokatı atacak

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

bunlar kapalı kutu hak etmiştir

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıOnur Ulutürk:

2004 yılında 2 çocuğunu öldüren ve 2 çocuğunu yaralayan, uyuşturucu, çocuğa cinsel istismar gibi suçlardan sabıkası olan bir mahlukat dışarıda ve bir genel başkana saldıracak kadar yaklaşabiliyor. Ne kadar güvende olduğumuz aşikar. Ayrıca yemek kartı verilmediği için yaptım demiş ve restaurantda çalışıyor. Kim inanırsa beynini kontrol ettirsin. Varsa tabiki

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Haber YorumlarıErkan Search & Rescue:

sen oevladısın seni azmettirenler de oevladı.

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Haber YorumlarıErkan Search & Rescue:

eline saglık yazan mahlukatta oe dir

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Haber YorumlarıErkan Search & Rescue:

korumalarda iş yok mal gibiler

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