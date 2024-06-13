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Özgür Özel'den Bahçeli'ye çağrı: Kendi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza gelsin

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle ilgili sözlerine göndermede bulundu. Bahçeli'nin çıkışını "Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var" şeklinde yorumlayan Özel dikkat çeken bir çağrıda da bulunarak "Sayın Bahçeli kendi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza, Türkiye ittifakına katılabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne giderek Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya gelmesi MHP ile AK Parti arasındaki iplerin gerilmesine neden oldu.

BAHÇELİ'DEN "HODRİ MEYDAN"

MHP lideri Devlet Bahçeli, normalleşme adımlarının önünde kendilerini engel olarak görenlere "Hodri meydan" diyerek "Bu kapsamda siparişi yapılan normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet Milliyetçi Hareket Partisi bariyer olarak telakki ve tarif ediliyorsa bu konuda da geniş bir ittifak husule gelmişse, bize düşen sorumluluk ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakarlığı göze almak, gereğini ise gönül huzuruyla yapmaktır" sözleriyle Cumhur İttifakı'nın dağılabileceğini ima etti.

ÖZEL'DEN BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE İLK YORUM

Bahçeli'nin sözleri Ankara'da deprem etkisi yaratırken bugün gazetecilerin sorularına yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de bahsi geçen konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BELLİ Kİ CUMHUR İTTİFAKI'NDA SORUNLAR VAR"

Bahçeli'nin sözlerini "Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var" şeklinde yorumlayan Özel, MHP liderine de çağrıda bulunarak "Cumhur İttifakı'nın sorunları Cumhur İttifakı'nın sorunlarıdır. Bizim kimseyle bir tartışmamız, gerginliğimiz yok. Sayın Bahçeli'ye bir davette bulunayım Sayın Bahçeli memnun değilse bizim ittifakımıza Türkiye ittifakına katılabilir" ifadelerini kullandı.

"KİMSE BİZE İTTİFAK FALAN ÖNERMESİN"

Özel sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu krizi yaratan AK Parti ve kendilerinin birlikteliğinin sorumluluğundan kaçmayıp emekçilere ve emeklilere sahip çıkacak bir mücadeleye varsa gelsin Türkiye ittifakına katılsın. Kimse bize ittifak falan önermesin. Bugünün sorumluları bunun sorumluluğunu taşıtacak. Sayın Bahçeli, şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesinler. Bu sorunları ya çözsünler ya bıraksınlar biz çözeriz."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Devlet Bahçeli Özgür Özel Türkiye MHP Güncel Haberler

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Aşk, ihtiras, aldatma! Yeni eşten, eski eşe çıplak fotoğraflı tuzak

Aşk, ihtiras, aldatma! Yeni eşten, eski eşe çıplak fotoğraflı tuzak
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Yorumlar (7)

Emin Ayan:

sizin ittifaka aklı selim bir insan gelmez.

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26
yanıtYanıtla
Can null:

Sizin aklınızdan gerek yok zaten :) :) :)

yanıt12
yanıt1
Güven önemlş:

hangi taraf selim

yanıt3
yanıt0
akan kaplan:

Doğru söz…

18
9
yanıtYanıtla
Salim:

ANCA SEN ADAM EDERSİN BUNLARI ÖZGÜR BAŞKAN... ALLAH YAR VE YARDIMCIN OLSUN İNŞALLAH.

8
2
yanıtYanıtla
Erkan Daldaban:

Resmen dalga geçmiş

4
0
yanıtYanıtla
hakan er:

:) :) :) :)

0
0
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