CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli'nin TBMM makamında bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin TBMM'deki makam odasında bir araya geldi. İki liderin görüşmesi saat 14.00'te başladı; Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleriyle görüşmesinin ardından makamından ayrılmamıştı.
(TBMM) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin TBMM'deki makam odasında görüşüyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleriyle yaptığı görüşmenin ardından makamından ayrılmadı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin TBMM'deki makamında bir araya geldi.
İki liderin görüşmesi saat 14.00'te başladı.
Kaynak: ANKA
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