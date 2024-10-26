CHP'li Yücel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ne İdiği Belirsizleri Memlekete Doldurursan Olan Masum İnsanlarımıza Olur

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Savunma Sanayii merkezimiz Tusaş'a elini kolunu sallayarak giren ve 5 insanımızı şehit eden 2 teröristin Suriye'den sızma harekatıyla Türkiye'ye girdiğini ifade etti. Daha geçen hafta Olaf Scholz'a' Suriyelilere kapımız açık, Lübnanlılar da gelsin' diyordunuz kapıları açmaya devam mı? İşte böyle sınırları yol geçen hanına çevirip, ne idiği belirsizleri babanın tarlasına davet eder gibi memlekete doldurursan olan masum insanlarımıza olur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Yücel, TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Sanayii merkezimiz Tusaş'a elini kolunu sallayarak giren ve 5 insanımızı şehit eden 2 teröristin Suriye'den sızma harekatıyla Türkiye'ye girdiğini ifade etti. Daha geçen hafta Olaf Scholz'a 'Suriyelilere kapımız açık, Lübnanlılar da gelsin' diyordunuz kapıları açmaya devam mı? İşte böyle sınırları yol geçen hanına çevirip, ne idüğü belirsizleri babanın tarlasına davet eder gibi memlekete doldurursan olan masum insanlarımıza olur.

Şehidimiz Zahide Güçlü'nün kızı kanseri yeni atlatmış. 8 yaşında. Annesi neden şehit edildi? Hesabını kim verecek? Elini kolunu sallayarak sınırdan geçen teröristler mi? Yoksa bırakın sınırları, başkenti dahi koruyamayan iktidar mı?"