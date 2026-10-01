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CHP'li Yontar, NKÜ Rektörü Şahin'i ziyaret etti; Namık Kemal'in eseri takdim edildi

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CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti. Şahin, Vatan Şairi Namık Kemal'in iki ciltlik 'Celaleddin Harezmi' eserini Yontar'a takdim etti.

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yontar, Rektör Şahin ile makamında bir araya geldi.

Görüşmede karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Şahin, Vatan Şairi Namık Kemal'in kaleme aldığı iki ciltten oluşan "Celaleddin Harezmi" adlı eseri Yontar'a takdim etti.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yontar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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