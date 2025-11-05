CHP'li Yontar'dan Okullarda Temiz Su ve Yemek Hakkı Çağrısı

(TBMM) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, okullarda temiz su ve yemek hakkının bütçe kanun teklifinde ayrı bir kalem olarak yer alması gerektiğini belirterek "Türkiye uluslararası okul yemekleri koalisyonuna katılmalı ve gerekli yasal düzenlemeler acilen hayata geçirilmelidir. Yoksulluk kaynaklı gelişim gerilemeleri için Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı acil müdahale programları hazırlaması gerekiyor" dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak okullarda temiz su ve yemek hakkına ilişkin konuştu. Yontar, bugün Türkiye'de milyonlarca çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hem fiziksel hem bilinçsel girişimde geri kaldığını belirterek "Hindistan'dan Japonya'ya, İngiltere'den Brezilya'ya kadar pek çok ülkenin bu işi başarması ücretsiz okul yemeğinin bir hayal değil, uygulanabilir bir sosyal politika olduğunu gösteriyor. Bir an önce okul yemeği ve temiz su hakkı bütçede ayrı bir kalem olarak yer almalı, Türkiye uluslararası okul yemekleri koalisyonuna katılmalı ve gerekli yasal düzenlemeler acilen hayata geçirilmelidir" diye konuştu.

Yoksulluk kaynaklı gelişim gerilemeleri için Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın acil müdahale programları hazırlaması gerektiğine dikkat çeken Yontar, "Her çocuk okulda ücretsiz sağlık ve besleyici bir öğüne erişebilmelidir. Okul yemeği bir yardım değil, bir haktır" dedi.