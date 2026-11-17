Haber : Zeynep BOZUKLU / Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Sözcü Tv'ye yönelik operasyonun ardından, "Fonculara kıyak, televizyonculara kayyum. Öyle mi? Böyle bir düzeni asla Cumhuriyet Halk Partisi olarak kabul etmiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Sözcü Tv'ye yönelik operasyona ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamalarda bulundu:

"Öncelikle şunu belirtmek isterim ki: Sözcü TV ya da başka bir televizyon kanalına, hiçbir medya kuruluşuna kayyum atanamaz. Kayyum siyaseti Türkiye'nin geleceğini karartıyor. Olmayan demokrasiyi bir kez daha tamamen yok eden bir anlayış var. Yayın kuruluşları farklı yayınlar yapabilirler. İktidara alternatif yayınlar yapabilirler. Doğası gereği budur. Ama bir yayın kuruluşunu, gazeteyi, gazeteciyi, televizyoncuyu sözünü söylemekten alıkoymak ancak muz cumhuriyetinde olur.

"ARTIK YETER"

Burası Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir uygulama ne yazık ki sürekli yapılıyor. Artık yeter. Fonculara kıyak, televizyonculara kayyum. Öyle mi? Böyle bir düzeni asla Cumhuriyet Halk Partisi olarak kabul etmiyoruz. Sözcü TV yayına devam etmelidir. Yayın grubunun, özellikle gazetelerinin yayına devam edeceği söyleniyor. Ama neden?

Neden yine bir şafak operasyonu? Fon vurguncularına niye şafak operasyonu yapmıyorsunuz da gazetecilere, televizyonlara şafak operasyonu yapıyorsunuz? Demokrasi bizim olmazsa olmazımızdır. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Basın kuruluşlarının tamamı özgür yayın yapabilecek hale gelecek. Bunun sözünü Cumhuriyet Halk Partisi olarak veriyoruz. Mücadelesini de vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA