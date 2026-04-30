CHP'li Yanıkömeroğlu, Dijital Mecralardaki İçerikler ve Etkilerini Meclis Gündemine Taşıdı

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarına ilişkin dijital mecralardaki içerikler ve etkilerine yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi. Yanıkömeroğlu, "Dijital platformların denetimi artık bir tercih değil, milli güvenlik ve toplum sağlığı sorunu haline gelmiştir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullarda meydana gelen saldırıların ardından, dijital mecralardaki kontrolsüz içeriklerin ve algoritmaların toplumsal etkilerini Meclis gündemine taşıdı. Yanıkömeroğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Önergesinde, Türkiye'deki internet ve sosyal medya kullanım verilerine dikkati çeken Yanıkömeroğlu, dijital platformların denetiminin bir "milli güvenlik ve toplum sağlığı sorunu" haline geldiğini vurguladı.

"Dijital mecralardaki şiddet içerikleri gençleri suça teşvik ediyor"

Yanıkömeroğlu, son günlerde eğitim kurumlarında yaşanan üzücü olayların toplum vicdanını yaraladığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu olayların arka planında, dijital mecralarda kontrolsüzce yayılan şiddet içeriklerinin ve gençleri suça teşvik eden algoritmaların etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Türkiye'de yaklaşık 77,3 milyon internet kullanıcısı ve 58,5 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır. Bu veriler, her yaştan vatandaşımızın dijital platformları kullandığını ortaya koymaktadır. Dijital platformların denetimi artık bir tercih değil, milli güvenlik ve toplum sağlığı sorunu haline gelmiştir."

Yanıkömeroğlu'ndan Uraloğlu'na "algoritma denetimi" ve "telegram" soruları

Yanıkömeroğlu, önergesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki trajik olaylarda da görüldüğü üzere, radikalleşme süreçlerini besleyen ve şiddet içeriklerini öne çıkaran 'platform algoritmaları' üzerinde BTK'nın yapısal bir denetim veya denetleme yetkisi bulunmakta mıdır? Şiddeti doğuran algoritmik sistemleri denetlemek yerine sadece içerik polisliği yapmanın toplumsal şiddeti önlemede ne kadar etkili olduğu düşünülmektedir? Özellikle yasa dışı yapılanmaların faaliyet alanı haline geldiği kamuoyuna yansıyan Telegram platformu ile Bakanlığınız arasında resmi bir iletişim kurulmuş mudur? Sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilcilik bulundurma yükümlülüğü kapsamında, içerik denetimi ve kullanıcı güvenliği konusunda bugüne kadar ne tür iyileştirmeler sağlanmıştır? Bugüne kadar okullarda yaşanan saldırıların dijital içeriklerle olası bağlantısının araştırılması için herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?"

Kaynak: ANKA