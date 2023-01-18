CHP'li vekilden dikkat çeken EYT açıklaması: 5 senede emeklilik işlemlerini yapabilirler

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, iktidarın yüz binlerce kişiyi hemen emekli edebilecek imkanı olmadığını belirterek "Aldığımız duyumlar bu doğrultuda. Bu altyapıyla ancak 5 senede emeklilik işlemlerini yapabilirler" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Eylül 1999'dan bu yana emeklilikte mağdur edilen insanların hak arayışı içinde bulunduğunu belirtti.

BEKAROĞLU: ALDIĞIMIZ DUYUMLAR DA BU DOĞRULTUDA

Eyt düzenlemesinin sürekli geciktirildiğini öne süren Bekaroğlu, düzenlemenin seçime yakın yapılarak vatandaşın oy vermesinin sağlanacağı düşüncesine karşı "Vermeyecekler. Eyt'liler AKP'ye oylarını vermeyecekler." diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının altyapısının senede 350-400 bin insanı emekli etmeye ancak yettiğini, belki 50 bin kişinin daha emekli edilebileceğini savunan Bekaroğlu, şunları kaydetti:

"Yüz binlerce kişiyi hemen emekli edebilecek imkanları yoktur. Bana göre yaptıkları şey, aldığımız duyumlar da bu doğrultuda, 'Bu teklif mart gibi, şubat sonu gibi kanunlaşsın. Sonra 5-10 bin kişinin işlemini yapalım, kalanını da seçimden sonraya bırakalım.' Amaçları, beklentileri bu. 4,7 milyon insanın, bu altyapıyla, bu bilgisayar donanımıyla, otomasyonuyla ancak 5 senede emeklilik işlemlerini yapabilirler. Bunları çalışmadan geldiler."

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu

ÖZKOÇ: EYT'LİLERİN EN AZ 3 AYLIK MAAŞI YOK EDİLDİ

Aylardan beri konuşulan EYT ilgili hala bir düzenleme bulunmadığını belirten CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, konunun ne zaman sonuçlanacağının belli olmadığını dile getirdi. Engin Özkoç, "EYT'lilerin en az 3 aylık maaşı yok edildi. EYT'liler mağdur olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Özkoç, EYT kapsamının başlangıç tarihi konusunda ise mücbir sebepten dolayı sigortalı olamayanlar bulunduğunu belirtti. EYT'nin geçerli olacağı tarihte Marmara'da büyük bir deprem yaşandığını anımsatan Özkoç, bunun mücbir sebep olduğunu ve buna uygun yasal düzenlemelerin getirilmesi gerektiğini savundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç