CHP'li Vekil, Cezaevlerindeki Açlık Grevleri İçin Soru Önergesi Verdi

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CHP'li Vekil, Cezaevlerindeki Açlık Grevleri İçin Soru Önergesi Verdi
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CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, cazaevlerindeki açlık grevlerine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yanıtlaması için TBMM'ye soru önergesi sundu. Alp, tutuklu ve hükümlü sayısının mevcut kapasitenin üzerinde olduğunu belirterek, açlık grevleri hakkında detaylı bilgi talep etti.

(TBMM) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. Alp, "Çok sayıda tutuklu ve hükümlünün açlık grevinde olduğu ve bu grevlerin 200. gününe yaklaştığına dair çok sayıda mektup alıyoruz. Türkiye genelinde ceza infaz kurumlarında başlatılmış bir açlık grevi var mıdır? Adalet Bakanlığı bu taleplerin karşılanmasına veya sorunların çözümüne dönük bir çalışma yürütmekte midir" sorularını yöneltti.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, cezaevlerindeki açlık grevlerine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. Alp,  soru önergesiyle, "kuyu tipi" olarak adlandırılan yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarına karşı başlatılan açlık grevlerine dikkati çekti.

İnan Akgün Alp, şunları kaydetti:

"Cezaevlerimizdeki tutuklu ve hükümlü sayısı 400 bini çoktan aştı. Bu sayı kapasitenin çok üzerinde. İnfaz rejimiyle ilgili düzenlemeler yapıldı fakat kamuoyunu yeterince tatmin etmedi, yeni bir paket beklentisi var. Çok sayıda tutuklu ve hükümlünün açlık grevinde olduğu ve bu grevlerin 200. gününe yaklaştığına dair çok sayıda mektup alıyoruz. Sayın Adalet Bakanına bir soru önergesi verdik ve bunun cevabını bekliyoruz."

Alp, önergesinde şu soruları yöneltti:

-Türkiye genelinde ceza infaz kurumlarında başlatılmış bir açlık grevi var mıdır?

-Kaç cezaevinde bu eylem yürütülmektedir? Kaç kişi açlık grevindedir?

-Açlık grevine katılanların talepleri nelerdir?

-Adalet Bakanlığı bu taleplerin karşılanmasına veya sorunların çözümüne dönük bir çalışma yürütmekte midir?

-Açlık grevindeki tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumları izlenmekte midir? Herhangi bir sağlık sorunu yaşanmış mıdır?

Kaynak: ANKA / Güncel
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