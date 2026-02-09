CHP'li Öztürkmen: "Bakan Tekin Oturduğu Koltuğu Derhal Terketmeli"

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, "Atatürk'e hakaretlere susan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her geçen gün suçlarının arasına yenilerini eklemektedir. Bakan Tekin, Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine saldıranlara kalkan olmayı bırakmalı, oturduğu koltuğu derhal terk etmelidir" dedi.

Sosyal medyada yüz binlerce takipçisi bulunan İngilizce öğretmeni Sevinç Bakırcı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çektiği bir videoda, Atatürk'ün manevi kızı ve Türk havacılık tarihinin simge ismi Sabiha Gökçen'i hedef alan ifadeler kullanmıştı. Bakırcı, "Sabiha Gökçen kendi halkını acımasızca katleden bir savaş pilotu. Nasıl böyle bir kadının adı İstanbul'da bir havalimanına konulabilir. Sorsan ilk savaşçı kadın pilotu derler. O da değil. Çünkü ilk kadın pilotumuz Sabiha Gökçen değil, Bedriye Tahir Gökmen'dir. Ama Sabiha Gökçen için ilk katliamcı savaş pilotu denilebilir" demişti.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde Bakırcı hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığını sormuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in soru önergesine "Hiçbir inceleme yapılmadı" cevabına tepki gösteren Öztürkmen yazılı bir açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Eşinin AKP İBB Meclis Üyesi olmasının bir etkisi var mıdır"

" Bu küstah şahıs şu anda bir devlet okulunda öğretmenlik yapmaya devam ediyor. Üstelik bu sözleri, ilk vukuatı değil. Bu öğretmenin daha önce de pek çok kez halkı kin ve nefrete sürükleyen açıklamaları hala sosyal medya hesabında duruyor. Sadece bunlar mı? Geçmiş paylaşımlarında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yayın organlarından paylaşımlar yaptığı da görülüyor. Tabii, biz bu sözde öğretmenin paylaşımları üzerine sessiz kalmadık. Hem kamuoyunun gündemine taşıdım hem de TBMM gündemine. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması için verdiğim soru önergesinde, 'Sevinç Bakır hakkında inceleme ya da soruşturma başlattınız mı' diye sormuştum. Skandal bir yanıt aldım: 'Hiçbir inceleme ya da soruşturma başlatmadık'. Eğitimi gericileştiren, MESEM projeleriyle öğrencileri piyasanın ucuz iş gücü haline getiren, okulları tarikatların arka bahçesine çeviren, cemaat vakıflarıyla sayısız protokol imzalayan Bakan Yusuf Tekin'den farklı bir tutum da beklenemezdi. Geçmişte FETÖ propagandası yapmış, bugün de Cumhuriyet değerlerini hedef almayı sürdüren bu öğretmenin koruma zırhı nereden gelmektedir? Eşinin AKP İBB Meclis Üyesi olmasının bir etkisi var mıdır? Yoksa sadece zihniyet birlikteliğinden mi geliyor?"

"Atatürk düşmanlığının ne ilk ne de son örneğidir"

Bu örnek, AKP iktidarının gizli ajandasındaki Atatürk düşmanlığının ne ilk ne de son örneğidir. Daha geçen hafta PTT'deki müdür odalarından Atatürk fotoğraflarının indirildiğini görüntülerle ifşa etmiştim. Hemen öncesinde THY'de çalışan kabin memurlarına sadece kurum rozeti takmaları için talimat gönderildiği ortaya çıkmıştı. Her fırsatta Atatürk ve Cumhuriyete kin kusan Diyanet'e bağlı bir imam olan Halil Konakcı'ya kimsenin dokunamaması da manidardır. Atatürk'e hakaretlere susan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her geçen gün suçlarının arasına yenilerini eklemektedir. Bakan Tekin, Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine saldıranlara kalkan olmayı bırakmalı, oturduğu koltuğu derhal terk etmelidir."