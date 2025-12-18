CHP'li Türkan Elçi: Leyla Zana'ya Yönelik Cinsiyetçi Küfür ve Hakaretler Kabul Edilemez

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, " Leyla Zana'ya yönelik cinsiyetçi küfür ve hakaretler kabul edilemez. Aynı düşünceyi, aynı etnik kökeni ya da aynı inancı paylaşmıyor olmamız, kimseye saldırma, linç etme hakkı tanımaz. Hakarete varan linç ve saldırılarla toplumun sorunlarını çözmek mümkün değildir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, sosyal medya hesabından eski siyasetçi Leyla Zana hakkındaki hakaretlere ilişkin açıklama yaptı. Elçi, şunları kaydetti:

"Leyla Zana'ya yönelik cinsiyetçi küfür ve hakaretler kabul edilemez. Aynı düşünceyi, aynı etnik kökeni ya da aynı inancı paylaşmıyor olmamız, kimseye saldırma, linç etme hakkı tanımaz. Hakarete varan linç ve saldırılarla toplumun sorunlarını çözmek mümkün değildir. Aksine bu dil, farklılıklarımız arasındaki mesafeleri daha da derinleştirir. Toplumun ihtiyacı olan şey şiddet ve nefret dili değil, demokratik olgunluk, saygı ve toplumsal barıştır. Organize nefret dili toplumu kutuplaştırır, şiddeti normalleştirir. Bu dilin karşısında durmaya, bir arada yaşam kültürünü savunmaya devam edeceğiz."