CHP'li Türeli'den "Kurusıkıdan Dönüştürülen Tabancalar" İçin Soru Önergesi

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, kurusıkı silahların dönüştürülmesiyle ilgili iddiaları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle iki ayrı yazılı soru önergesi verdi.

Türeli, kurusıkıdan dönüştürülen silahların kamu güvenliği açısından oluşturduğu riske dikkat çekerek konuyu Meclis gündemine taşıdı. Türeli, piyasada 2-3 bin lira gibi düşük fiyatlara temin edilebildiği belirtilen bazı kurusıkı silahların, basit bir namlu değişimiyle 9 mm çapında öldürücü mermi atabilir hale getirildiğini ifade etti.

Türeli, şunları söyledi:

"Türkiye sokaklarında son dönemde artış gösteren şiddet olayları ve organize suç faaliyetleri, "kurusıkıdan dönüştürülmüş silahlar" gerçeğiyle yeni ve çok daha tehlikeli bir boyuta evrilmiştir. Bugün Türkiye, yasal boşluklar ve denetim zafiyetleri nedeniyle, birer oyuncak gibi 2-3 bin liraya temin edilebilen ve basit işlemlerle öldürücü silaha dönüştürülen "hayalet silahların" tehlikesiyle karşı karşıyadır. Mevcut yasal düzenlemeler, kurusıkı silahların namlu içinde dönüştürmeyi engelleyen çelik bariyerler ve metal sertlik standartları içermesini şart koşmaktadır. Sahadan yansıyan veriler ve kriminal incelemeler, bazı üreticilerin bu güvenlik mekanizmalarını kasti olarak zayıf tuttuğunu, namlu yapısını bir matkap müdahalesiyle mermi atabilir hale getirecek metal alaşımlar kullandığını ortaya koymaktadır. Bu durum, sadece bir üretim hatası değil, organize suçun lojistik altyapısına hazırlanan bir zemindir."

Balistik kaydı bulunmayan, seri numarası takibi yapılamayan ve adeta "kullan-at" mantığıyla sokak infazlarında, gasp olaylarında kullanılan bu silahlar, faillerin izini sürmeyi zorlaştırarak cezasızlık algısını pekiştirmektedir. "Bizim silah sorunumuz yok" diyen suç örgütü liderlerinin bu özgüveni, merdiven altı atölyelerde seri şekilde dönüştürülen ve sosyal medya üzerinden "temiz namlu" ilanlarıyla pazarlanan bu kontrolsüz piyasadan beslenmektedir. Bakanlığın müfettiş raporları ve iddianamelere yansıyan bilgiler, 6136 Sayılı Kanun'a aykırı üretim yapan firmaların denetiminde büyük bir boşluk olduğunu göstermektedir. Üretim bandından başlayarak satış noktasına, internet ilanlarından yasa dışı atölyelere kadar uzanan bu zincirin kırılamaması, kamu güvenliğini doğrudan tehdit etmektedir.

Bu konuda alınması gereken önlemler; Kurusıkı silahların namlu ve gövde yapısı, dönüştürülmeyi teknik olarak imkansız kılacak şekilde katı standartlara bağlanmalıdır. Bu silahlara yönelik üretim standartlarına ilişkin denetimler düzenli ve eksiksiz bir biçimde yapılmalıdır. Bu konudaki üretim standartlarını denetlemeyen, bu "hayalet silah" akışına göz yuman kamu görevlileri hakkında adli süreçler işletilmelidir. Siber suçlarla mücadele kapsamında, sosyal medyadaki yasa dışı silah ticaretine karşı "sıfır tolerans" politikası uygulanmalıdır. Sokakları suç örgütlerinin deney alanına, gençlerimizi ise bu denetimsiz silahların hedefi haline getiren düzene son verilmelidir. Halkın huzur ve güvenliği, birkaç firmanın kar hırsına veya denetimsizliğin konforuna terk edilemez."

Kaynak: ANKA