Seyit Torun: Binlerce Emekli Belediye Başkanı, Açlık Sınırının Yarısı Ücretle Geçim Mücadelesi Veriyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, emekli belediye başkanları arasında özlük haklarıyla ilgili adaletsizlik olduğunu belirterek, "BAĞ-KUR emeklisi belediye başkanı 2 bin 600 lira aylık alırken başka bir sigorta türünden emekli başkanın maaşı bunun dört katına kadar çıkıyor. Binlerce mağdur emekli belediye başkanı, 5 bin 300 liraya yükselen açlık sınırının yarısı ücretle geçim mücadelesi veriyor" dedi.

CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, bugün yaptığı yazılı açıklamada, emekli belediye başkanlarının emekli aylıkları arasındaki adaletsizliğe dikkat çekti. Torun, açıklamasında, açlık sınırı 5 bin 300 liraya yükselmesine karşın BAĞ-KUR emeklisi belediye başkanlarının 2 bin 600 lira civarında emekli aylığı aldığını belirterek şunları kaydetti:

"Belediye başkanları, vatandaşa en yakın olan, toplumun en temel ihtiyaçlarını karşılayan ve zaman ve mekan kavramı gözetmeden görev yapan seçilmiş kişilerdir. Bu kapsamda, halkın temsilcisi olan belediye başkanlarına görevleriyle orantılı özlük hakları sağlanmalıdır. Ancak mevcut yasal düzenlemelere bakıldığında, özellikle emekli belediye başkanlarının maaşları arasında ciddi bir adaletsizlik görülmektedir.

"MAAŞLARDA 4 KATA VARAN FARKLAR VAR"

BAĞ-KUR'dan emekli olan bir belediye başkanı 2 bin 600 lira maaş alırken SGK'dan emekli belediye başkanının aylığı bunun iki katına, Emekli Sandığı'ndan emekli belediye başkanının aylığı ise bunun dört katına kadar çıkıyor. Ayrıca, 2008'den önce emekli olan belediye başkanları ile bu tarihten sonra emekli olanların maaşları ve tazminatları arasında da ciddi adaletsizlik bulunuyor. 2008'den sonra emekli olan belediye başkanları, 5510 sayılı Kanun'daki düzenlemeler nedeniyle hak kaybına maruz kalıyor. Kamuoyunda pek bilinmese dahi binlerce mağdur emekli belediye başkanı, 5 bin 300 liraya yükselen açlık sınırının yarısı ücretle geçim mücadelesi veriyor.

"ADALETSİZLİK GİDERİLMELİ"

2009-2014 yıllarında görev yapan bir belediye başkanının şimdi geçimini sağlamak için çaycılık yaptığına yönelik haberler de geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıdı. Bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması, belediye başkanlığına kanuni, standart bir tanım getirilmesi gerekiyor. Belediye başkanları arasında ayrım yapılmamalıdır. İktidar bir an önce bu konuda adım atmalı ve yaşanan bu mağduriyeti gidermelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak konunun takipçisiyiz ve bu hak kayıplarının giderilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."