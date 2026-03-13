CHP'li Tezcan'dan Nazilli Gençlik Kollarına Yönelik Gözaltılara Tepki

(AYDIN) - CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Nazilli Gençlik Kolları Başkanı ve üç yöneticinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Gençlerimiz suçlu değildir" dedi.

Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nazilli Gençlik Kolları Başkanımız ve üç yöneticimiz bu geceyi emniyette geçiriyor. Suçları (!), milletin verdiği oyu çalıp AK Partiye pazarlayan, topuklayan topuksuzun eski beyanlarından zekice bir kolaj yapıp paylaşmak. Şiddet yok, küfür yok, hakaret yok… Suç yok. Sadece eleştiri... Çağırsanız ifadeye gelmeyecekler mi? Bu ülkenin gencecik evlatlarına bu muamele yazıktır, günahtır. Gençlerimiz suçlu değildir. Demokrattır, yurtseverdir, özgürlükçüdür. Ülkemizin geleceğidir. Onların her zaman yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA