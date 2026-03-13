Haberler

CHP'li Tezcan'dan Nazilli Gençlik Kollarına Yönelik Gözaltılara Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Nazilli Gençlik Kolları Başkanı ve üç yöneticinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, gençlerin suçlu olmadığını savundu.

(AYDIN) - CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Nazilli Gençlik Kolları Başkanı ve üç yöneticinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Gençlerimiz suçlu değildir" dedi.

Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nazilli Gençlik Kolları Başkanımız ve üç yöneticimiz bu geceyi emniyette geçiriyor. Suçları (!), milletin verdiği oyu çalıp AK Partiye pazarlayan, topuklayan topuksuzun eski beyanlarından zekice bir kolaj yapıp paylaşmak. Şiddet yok, küfür yok, hakaret yok… Suç yok. Sadece eleştiri... Çağırsanız ifadeye gelmeyecekler mi? Bu ülkenin gencecik evlatlarına bu muamele yazıktır, günahtır. Gençlerimiz suçlu değildir. Demokrattır, yurtseverdir, özgürlükçüdür. Ülkemizin geleceğidir. Onların her zaman yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeniden yargılanan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan hakkında karar

Yeniden yargılanan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan hakkında karar
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Gittikçe artan bir tehlikeyi işaret etti: Hazırlıklı olmalıyız
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor

Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

Çipi tabaktan çıktı! Yarış atını kavurma yapmışlar
Yeniden yargılanan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan hakkında karar

Yeniden yargılanan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan hakkında karar
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız

Bu sözler İsrail ve ABD'ye: Hayale kapılmasınlar, hazırız
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak

Dünyayı bekleyen felaket: Süreçten Türkiye de nasibini alacak