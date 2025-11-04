Haberler

CHP'li Tanrıkulu: Selahattin Demirtaş derhal tahliye edilmeli

Güncelleme:
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Selahattin Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına dayanarak derhal tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Demirtaş'ın tutuklanmasının siyasi nedenlerle yapıldığını ifade eden Tanrıkulu, mahkemenin kararına uyması gerektiğini vurguladı.

(TBMM) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Selahattin Demirtaş yeterli şüphe nedeni olmadan, yeterli delil olmadan tutuklanmıştır. Tutuklanması siyasi saiklerle yapılmıştır. Dolayısıyla sözleşmede korunan hakları ihlal edilmiştir. Olması gereken derhal tahliye edilmesidir. Bunun için bir başvuruya bile gerek yok. Doğrudan doğruya mahkemenin bu kararı dikkate alarak tahliye kararı vermesi gerekir" dedi.

CHP Dİiyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dün itibariyle Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak Adalet Bakanlığı'nın yaptığı temyiz başvurusunu reddetti. Yani karar kesinleşti. Aslında bunun böyle olacağını insan hakları hukukçuları ifade etmişlerdi, ben de ifade etmiştim. Adalet Bakanlığı bir jest yapmadı, başvuru yapmayı tercih etti. Dün itibariyle karar kesinleşti. Olması gereken şu; kararın derhal uygulanması. Bu ne anlama geliyor? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki, Selahattin Demirtaş yeterli şüphe nedeni olmadan, yeterli delil olmadan tutuklanmıştır. Tutuklanması siyasi saiklerle yapılmıştır. Dolayısıyla sözleşmede korunan hakları ihlal edimiştir. Olması gereken derhal tahliye edilmesidir. Bunun için bir başvuruya bile gerek yok. Doğrudan doğruya mahkemenin bu kararı dikkate alarak tahliye kararı vermesi gerekir.

Peki hangi mahkeme? Şu anda Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve arkadaşlarınin yargılandığı dosya İstinaf Mahkemesinde. Dolayısıyla İstinaf Mahkemesinin herhangi bir talep olmadan, dosyayı resen ele alıp Selahattin Demirtaş'ın bu karar uyarınca tahliyesine karar vermesi gerekiyor. Acaba hükümet buna uyacak mı? Yoksa yine eski kararlar gibi sürüncemede mi bırakacak, bunu hep beraber göreceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
