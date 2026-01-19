Sezgin Tanrıkulu: "Bir An Evvel Diyarbakır'da Şu Anda Açık Olan Piste Ils Cihazını Takın"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Havalimanı'ndaki ILS cihazı bulunan ana pistin onarımda olması gerekçesiyle ikinci piste olumsuz hava koşullarında iniş yapılamadığını belirterek "Buraya uçakların inişi pilotların cesaretine, inisiyatifine bırakılamaz. Ben buradan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na sesleniyorum: Bu ihmal kaldırılmaz. Yurttaşlarımız ve Diyarbakır mağdur edilemez. Bir an evvel hangi tedbiri alıyorsanız alın, Diyarbakır'da şu anda açık olan piste ILS cihazını takın. Yoksa gelişecek olumsuz işlemlerden, olası kazalardan siz birinci derecede sorumlusunuz" dedi.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da yaşanan uçuş iptallerine ilişkin video mesaj yayımladı. Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Diyarbakır Havalimanı'ndayım. Bugün sabahtan itibaren bütün uçuşlar iptal. Nedeni Diyarbakır'da havanın kapalı olması. Sorun şurada: Diyarbakır bir ILS (Aletli İniş Sistemi) sorunu var. ILS cihazı esas itibarıyla puslu, sisli, bulutlu havalarda, görüş mesafesinin azaldığı ortamlarda uçaklara yatay ve düşey olarak kılavuzluk yapan, onların güvenli bir biçimde piste otomatik inmesini sağlayan cihazdır. Diyarbakır'da iki pist var. Ana pistte ILS cihazı var ama o pist onarıma alındı, bu onarım yaklaşık iki yıl sürecek. Yani o pisti kullanamıyoruz şu anda. Diğer pist kullanılıyor. Diğer pistte de ILS cihazı yok. LS cihazı olmadığı için de uçakların Diyarbakır Havalimanı'na güvenli biçimde inmesi sağlanamıyor, uçuşlar iptal ediliyor ve inlerce yurttaşımız her gün mağdur ediliyor.

"Mesele Diyarbakır'ın üvey evlat oluşu"

Diyarbakır'da hava durumunun bu olduğu yıllardan beri belli. Dolayısıyla ILS cihazının diğer piste eklenmesi mümkündü onarıma alınmadan önce. ILS cihazının fiyatı altyapısıyla birlikte 1 milyon dolar civarında, yani 45 milyon TL civarında. Bu para yok mu devlette? Ulaştırma Bakanlığı'nda, hava meydanlarında yok mu? Tabii ki var. Ama mesele ihmal. Mesele Diyarbakır'ın üvey evlat oluşu. Kurumlar arasındaki diyalogsuzluk, iletişimsizlik. Buradan talebin iletilmemesi veya eksik iletilmesi. Buranın aynı zamanda askeri havalimanı oluşu, askeri havalimanı oluşu niye engel olsun? Milli Savunma Bakanlığı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da, bu iki bakanlık ayrı ülkelerin bakanlığı mı? İletişime geçebilirlerdi. Diğer piste de onarıma alınmadan önce ILS cihazı takılabilirdi.

"Bir an evvel Diyarbakır'da şu anda açık olan piste ILS cihazını takın"

Buraya uçakların inişi pilotların cesaretine, inisiyatifine bırakılamaz. ILS cihazının da şu anda açık olan piste acilen takılması lazım. Bunun için bakanlığın acele etmesi lazım, hızlı davranması lazım. İhmale gelmeyen işler bunlar. Neden söylüyorum? Bakın, 8 Ocak 2003 tarihin hatırlayalım. Her iki pistte de ILS cihazı yoktu o zaman. Böyle bir havada THY'nin uçağı düştü, inemedi. 75 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Böyle bir risk de var. Ben buradan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na sesleniyorum: Bu ihmal kaldırılmaz. Yurttaşlarımız ve Diyarbakır mağdur edilemez. Bir an evvel hangi tedbiri alıyorsanız alın, Diyarbakır'da şu anda açık olan piste ILS cihazını takın. Yoksa gelişecek olumsuz işlemlerden, olası kazalardan siz birinci derecede sorumlusunuz."