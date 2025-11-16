CHP'li Tanal: İmamoğlu'na Talep Edilen Ceza Siyasi Niyetin İfadesi

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Ekrem İmamoğlu hakkında talep edilen ceza, bir hukuk ölçüsü değildir; bir siyasi niyetin sayısal ifadesidir. Bu düzen değişecek, hukuk kişiye göre değil, suça göre işleyecek. Savcılar iktidara göre değil, Anayasa'ya göre hareket edecek. Hiç kimse siyasi rakip diye darbecilerden, terör örgütü liderlerinden daha ağır cezalarla tehdit edilmeyecek. Türkiye bu ayıptan da çıkacak. Hukuk yeniden adaletin dili olacak" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dünyada ve Türkiye'de en ağır suçları işleyenlere bile verilmeyen cezalar, bugün Ekrem İmamoğlu için talep ediliyor. Darbe yapanlara bile böyle ceza istenmedi. 15 Temmuz'un failleri için bile böyle rakamlar görülmedi. 40 bin insanın ölümünden sorumlu terör örgütü yöneticilerine bile bu kadar yüksek ceza talep edilmedi. Dünyada soykırım yapan diktatörlere, devlet başkanlarına suikast düzenleyenlere, savaş suçu işleyenlere, terör örgütü liderlerine verilen cezalar bile Ekrem İmamoğlu için istenen cezanın yanına yaklaşmıyor.

"Bu tablo, Anayasa'nın 2. maddesinde yazan hukuk devleti ilkesinin çöküşüdür"

Bugün Türkiye'de hukuki gerçeklerle değil, siyasi intikam duygusuyla hareket eden bir savcılık pratiği görülüyor. İddianamenin dili, cezanın oranı, üslubun sertliği, hedefin kim olduğunu açık biçimde ortaya koyuyor. İstanbul'u kazanan, anketlerde önde olan, milletin umudu haline gelen bir siyasetçiye darbe faillerinden, terör örgütü yöneticilerinden, organize suç baronlarından daha ağır cezalar istiyorsanız, bu artık hukuk değil, siyasi tasfiye girişimidir. Bu tablo, Anayasa'nın 2. maddesinde yazan hukuk devleti ilkesinin çöküşüdür; yargının siyasete göre şekillendiğinin itirafıdır; milletin iradesini yargı sopasıyla dizayn etme girişimidir.

"Hiç kimse siyasi rakip diye darbecilerden, terör örgütü liderlerinden daha ağır cezalarla tehdit edilmeyecek"

Ekrem İmamoğlu hakkında talep edilen ceza, bir hukuk ölçüsü değildir; bir siyasi niyetin sayısal ifadesidir. Bu düzen değişecek, hukuk kişiye göre değil, suça göre işleyecek. Savcılar iktidara göre değil, Anayasa'ya göre hareket edecek. Hiç kimse siyasi rakip diye darbecilerden, terör örgütü liderlerinden daha ağır cezalarla tehdit edilmeyecek. Türkiye bu ayıptan da çıkacak. Hukuk yeniden adaletin dili olacak."