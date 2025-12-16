Haberler

CHP'li Tan'dan Düşürülen İha'ya İlişkin Açıklama:  Radar Sistemi Yetersiz Mi?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Milli Savunma Bakanlığı tarafından düşürülen İHA'nın zamanında tespit edilmemesini eleştirerek, radar sistemlerinin yetersizliğine dikkat çekti. Tan, ulusal güvenlik ve dış politika konularında ciddi eksiklikler yaşandığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, MSB tarafından dün düşürülen İHA'ya ilişkin, "Radar sistemimiz hava sahamızı ihlal ederek devletin kalbi başkent semalarına ve kritik önemdeki tüm savunma sanayii tesislerimizin üzerine dek gelebilen bir İHA'yı zamanlıca saptamakta yetersiz mi?" diye sordu.

Tan, MSB tarafından düşürülen İHA'ya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tan, şu ifadeleri kullandı:

"Manisa'daki cenazemiz dönüşü İzmir'den Ankara'ya giderken uçağımız Konya'ya indirilerek iki saat bekletildi. Daha sonra İstanbul'dan gelen uçakların benzer biçimde Konya'ya indiğini öğrendik. Nihayet MSB açıklamasından ise Karadeniz (!) üzerinden havasahamıza yaklaşan bir iz tespit edildiği ve F-16'larımızca meskun mahal dışında düşürüldüğü anlaşıldı. Meskun mahal dışında denilen yerin ise ROKETSAN tesislerine neredeyse taş atımı uzaklıktaki Karacahasan köyü dolayları olduğu şimdi görülüyor. Böylece pek çok soru, olasılık ve ders çıkarılması gereken sonuç ortaya çıkıyor: Radar sistemimiz hava sahamızı ihlal ederek devletin kalbi başkent semalarına ve kritik önemdeki tüm savunma sanayii tesislerimizin üzerine dek gelebilen bir İHA'yı zamanlıca saptamakta yetersiz mi?

O bölgede çeşitli kurumlar (S)İHA uçuruyor ve hava trafiği yoğun da bunların arasından deyim yerindeyse kimin kim olduğu belirsiz mi? Yetersizlik ve hazırlıksızlık olduğu açık ama bu eksiklikler teknik mi, bürokratik mi, her ikisi birden mi? Çelik Kubbe vb. denilerek kuzeyimizde neredeyse dört yıldır süren bir savaş, güneyimizde Suriye, doğumuzda nükleer silah üretme eşiğinde olup elinde balistik füzeler ile SİHA'lar bulunan İran varken halkımız tatlı hikayelerle, Beştepe emrindeki İletişim Başkanlığı propagandalarıyla uyutuluyor mu?

MSB açıklamasında düne dek 'Karadeniz'de görmek istemediğimiz' (!) bizzat DzKK tarafından ifade edilen NATO vurgusu bu IHA'nın da gemilerimizi Ukrayna limanlarında vuranlar gibi Aşkabat'ta daha geçen gün görüşülen Putin Rusyası çıkışlı olduğunu mu ima ediyor? Hani Türkiye Yüzyılı'nda yerli ve milli savunma sanayimizle çağı yakalıyorduk, hava savunmada eksiğimiz yoktu? Ayrıca değineceğim S-400 alımının başımıza ne belalar açtığı nihayet görüldü herhalde? Bu arada, Putin'le yürütüldüğü bizzat Dışişleri Bakanı Fidan tarafından anlatılan 'dostluk diplomasisi' nerede kaldı?

Ulusal egemenliğimiz denizden, havadan çiğnenmekte, Türkiye'nin caydırıcılığı kalmadığı gibi, görülen o ki, sözünün ağırlığı da maalesef yok. F-16'nın İHA'yı vurmak için ateşlediği havadan havaya füzenin maliyeti vurduğu İHA'nın maliyetinin muhtemelen on katı ya da fazlasıdır. Bu IHA olayı devletimizin düşürüldüğü acıklı dış politika ve ulusal güvenlik durumunun çarpıcı bir göstergesi daha olmuştur. Akılları başlara devşirip gereken dersler çıkarılmalı ve gereken önlemler alınmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Griezmann bombası

Süper Lig devinden Griezmann bombası
Dünya Kupası için ucuz bilet

Dünyanın beklediği organizasyonda yeni gelişme
Yeni hızlı trenler geliyor, Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşüyor

Yeni hızlı trenler geliyor! İki büyükşehir arası 80 dakikaya düşecek
Kirasını bu şekilde yatıranlar dikkat! Hem evinden oldu hem borçlu çıktı

Kirasını böyle yatıranlar dikkat! Hem evinden oldu hem borçlu çıktı
Galatasaray'dan Griezmann bombası

Süper Lig devinden Griezmann bombası
Duyanlar şokta! Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı

Duyanlar şokta! Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı
FIFA yılın 11'ini açıkladı: Yıldız ismin eşinden tepki dolu paylaşım

Dünya attığı mesajı konuşuyor! Eşini listede göremeyince çılgına döndü
Tek gecede milyonlar! Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklatıyor

Tek gecede milyonlar! Yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklatıyor
'Çirkinler'e operasyon! 7 kişi tutuklandı, evlerden neler çıktı neler

"Çirkinler"e operasyon! Gizlendikleri evden neler çıktı neler
Krizi fırsata çevirdi, patlayan suda aracını yıkadı

"Krizi fırsata çevirmek" dedikleri bu olsa gerek! Gören şaştı kaldı
Pekin Müzesinde altın taç kazası: 2 kilogramlık eser yere düştü, 42 bin sterlinlik hasar oluştu

Dikkatsizliği 2 milyon TL'ye mal oldu
Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor

Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor
Sık gaz çıkaranlar dikkat! Herkesin korkulu rüyası olan o hastalığa karşı koruyormuş

Herkesin korkulu rüyası olan o hastalığa karşı koruyormuş
title