CHP'li Bülbül: TCK maddeleri muhalifleri susturma aracı

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı istatistiklerine ilişkin "Sansür yasası olarak tabir ettiğimiz Türk Ceza Kanunu (TCK) 217/A'yı içeren kamu barışına karşı suçlara ilişkin toplam 81 bin 892 kişi hakkında soruşturma var. Sadece bu yıl 30 bin 821 kişi hakkında yeni soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanına hakaret suçuna ilişkin toplamda 58 bin 927 kişi hakkında soruşturma var. Sadece bu yıl 21 bin 303 kişi hakkında yeni soruşturma başlatıldı. TCK 299 ve TCK 217/A düzenlemeleri muhalifleri sindirme, hapis ve yargı tehdidiyle susturma aracına dönüştü" dedi.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı 2025 yılı Adalet İstatistiklerine ilişkin açıklama yaptı.  "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun sindirme, hapis ve yargı tehdidiyle susturma aracına dönüştüğünü belirten Bülbül, şunları söyledi:

"İktidar, hoşuna gitmeyen her düşünceyi suç olarak etiketliyor"

"Adalet Bakanlığı'nın yeni açıkladığı Adalet İstatistikleri'ne göre; İçerisinde sansür yasası olarak tabir ettiğimiz TCK 217/A yı içeren kamu barışına karşı suçlara ilişkin; toplam 81 bin 892 kişi hakkında soruşturma var. Sadece bu yıl 30 bin 821 kişi hakkında yeni soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanına hakaret suçunu konu alan devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlara ilişkin; toplamda 58 bin 927 kişi hakkında soruşturma var. Sadece bu yıl 21 bin 303 kişi hakkında yeni soruşturma başlatıldı. İktidarın hoşuna gitmeyen her düşünce açıklaması suç olarak etiketleniyor."

"AİHM düzenleme yapılmasını istemişti"

Anayasa'nın 25 ve 26'ncı maddesinde yer alan ifade özgürlüğü, 28. Maddesinde yer alan basın hürriyeti yok sayılıyor. Önceki Cumhurbaşkanları döneminde açılan Cumhurbaşkanına hakaret suçuna dair dava sayıları şöyle: 'Süleyman Demirel 158 dava, Ahmet Necdet Sezer 163 dava, Turgut Özal 207 dava, Abdullah Gül 848 dava' AİHM, 'Vedat Şorli' kararında ifade özgürlüğünün ihlali kararı vermiş ve TCK 299'un Cumhurbaşkanı'nın partiler üstü konumunu kaybederek 'partili Cumhurbaşkanı' unvanını kazanması neticesinde iç hukukta AİHM içtihatlarıyla uyumlu bir düzenleme yapılması tavsiyesinde bulunmuştu. Geldiğimiz noktada TCK 299 ve TCK 217/A düzenlemeleri muhalifleri sindirme, hapis ve yargı tehdidiyle susturma aracına dönüştü. Adalet İstatistikleri'de bunun ilanı niteliğindedir."

Kaynak: ANKA
