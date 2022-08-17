CHP'li Sibel Özdemir: 'Vatandaşlarımız İçin Schengen Vizesi Alma Süreçleri Tam Bir Çileye Dönüşürken, Maliyeti Dört Buçuk Kat Artmış Durumda'

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Schengen vizesi başvurularında yaşanan sorunlara ilişkin, “Son dönemde yabancı ülke vatandaşlarına vize ve pasaport muafiyeti kararlarında karşılıklılık ilkesine uyulmadığına sıklıkla şahit oluyoruz. Bu uygulamalara karşın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Schengen vizesi alma süreçleri tam bir çileye dönüşürken, maliyeti de dört buçuk kat artmış durumdadır” açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Schengen vizesi başvurularında yaşanan sorunlara ilişkin, "Son dönemde yabancı ülke vatandaşlarına vize ve pasaport muafiyeti kararlarında karşılıklılık ilkesine uyulmadığına sıklıkla şahit oluyoruz. Bu uygulamalara karşın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Schengen vizesi alma süreçleri tam bir çileye dönüşürken, maliyeti de dört buçuk kat artmış durumdadır" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM AB Uyum Komisyonu üyesi Özdemir, Schengen vizesi başvurularında yaşanan gecikme ve yüksek vize ücretleri gibi sorunlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Özdemir şunları kaydetti:

"VATANDAŞLARIMIZIN HAKLARI VE ÜLKEMİZİN İTİBARI YETERİ KADAR SAVUNULAMIYOR"

"Fransa, Belçika ve İspanya gibi ülke vatandaşları tarihi geçmiş pasaportlarla ve Yunanistan, Polonya ve Bulgaristan gibi ülkeler sadece ulusal kimlik kartlarını göstererek ülkemize giriş yaparken çok yüksek miktarlarda vize ücretleri ödemelerine rağmen kendi vatandaşlarımıza her geçen ay artan sayıda vize ret kararları verilebiliyor. Bu durum karşısında vatandaşlarımızın hakları ve ülkemizin itibarı yeteri kadar savunulamıyor. Dışişleri Bakanlığı sorumluluklarının gereğini yerine getirmiyor. Vize ret kararı veren ülkelerden gerekli izahatlar talep edilmiyor. Vatandaşlarımızın transit geçişlerinde dahi vize zorunluluğu uygulamasına geçilmiş durumdadır.

"ÇAVUŞOĞLU'NUN YANITLAMASI İSTEMİYLE VERDİĞİM SORU ÖNERGESİNE BİR YANIT VERİLMEDİ"

Aylar sonrasına randevu veriliyor, aşırı sayıda evrak talep ediliyor, bunun karşılığında çok yüksek miktarlarda vize ücreti istenirken vize ret kararlarında artış yaşanıyor. Ticari faaliyette bulunmak isteyen iş insanları ve vatandaşlarımız seyahatlerinin gerçekliğini, konaklamalarını, gidiş-dönüş ulaşımlarını kanıtladıkları halde bile vize başvuru süreçlerinde sıkıntılar yaşamakta ve ret kararları almaktadır. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiğim soru önergesine bugüne kadar bir yanıt verilmedi. Ancak Bakanlık önergeye bugüne kadar bir yanıt vermeyerek suskun kalıyor.

"VATANDAŞLARIMIZ AYLAR SONRASINA RANDEVU ALIP, VİZE KUYRUĞUNDA BEKLERKEN YAKLAŞIK 180 EURO HARCAMAK ZORUNDA"

AB ülkelerinin vize başvurularında vatandaşlarımıza karşı adil olmayan bir yaklaşım içinde olmasını da asla kabul etmiyoruz. İktidarın ve özellikle de Dışişleri Bakanlığı'nın Schengen üyesi ülkelerin vize başvurularında vatandaşlarımızı mağdur etmesi karşısında bir tutum ortaya koymadığını gözlemliyoruz. Son dönemde yabancı ülke vatandaşlarına vize ve pasaport muafiyeti kararlarında mütekabiliyet, yani karşılıklılık ilkesine uyulmadığına sıklıkla şahit oluyoruz. Bu uygulamalara karşın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Schengen vizesi alma süreçleri tam bir çileye dönüşürken, maliyeti de dört buçuk kat artmış durumdadır. Ulusal kimlik kartları ülke ülkemize giriş yapma kolaylığı sağlanan Bulgaristan'a kendi vatandaşlarımız vize almak istediklerinde, aylar sonrasına randevu alıp, çok sayıda evrak hazırlayıp vize kuyruğunda beklerken yaklaşık 180 Euro yani 3 bin 260 TL ödemek zorundadırlar.

Bakanlık, Schengen vize başvurularında yaşanan sorunlar, sürecin çok uzun sürmesi ve artan sayıda vize ret kararları karşısında bir an evvel inisiyatif almalı ve sürece müdahil olmalıdır."