CHP'li Şevkin: Çiftçilerimizin Haklı Taleplerinin Karşılanması İçin Gerekli Girişimlerde Bulunmaya Devam Edeceğiz

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM'ye sunduğu soru önergesinde, "Çiftçiler, geçen yıl kuraklık ve don olaylarının ardından bu yıl da su baskınlarıyla karşı karşıya kalmanın yarattığı çaresizliği dile getirmektedir. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Çiftçilerimizin haklı taleplerinin karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana Seyhan Barajı'nda su seviyesinin hızla artmasının ardından Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü tarafından taşkın riskini önlemek amacıyla kontrollü su tahliyesinin çiftçileri zarara uğrattığını belirterek, konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Etkilenen çiftçilerimize yönelik acil destek öngörülmekte midir"

Şevkin, şu soruları yöneltti:

"Söz konusu olay nedeniyle Adana ilinde kaç çiftçinin tarlası/bahçesi sular altında kalmış olup, toplam etkilenen tarım arazisi büyüklüğü (dönüm bazında) nedir? Sular altında kalan tarım arazilerinde yetiştirilen başlıca ürünler nelerdir ve bu ürünlerin hasat dönemine göre yaklaşık zarar miktarı ne düzeydedir? Bakanlığınızca söz konusu bölgelerde tespit çalışmaları başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa, şu ana kadar kaç çiftçiye ulaşılmış ve zarar tespit tutanağı düzenlenmiştir? Etkilenen çiftçilerimize yönelik acil destek (mazot, gübre, tohum yardımı, düşük faizli kredi, TARSİM kapsamında ödeme vb.) öngörülmekte midir? Bu kapsamda hangi adımlar atılacaktır? Baraj kapaklarının açılma süreci öncesi çiftçilere yönelik yeterli uyarı ve tahliye/önlem alınması konusunda DSİ ile Bakanlığınız arasında koordinasyon sağlanmış mıdır? Gelecekte benzer durumların önlenmesi için alınacak tedbirler neler olacaktır?"

Kaynak: ANKA