CHP'li Sevgi Kılıç: Gençlerle Türkiye'yi güçlendireceğiz

CHP'nin üç gün sürecek 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda çalışmalarına devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, delegelere yeni parti programının gençlik ve spor politikalarına ilişkin bilgi verdi. Kılıç, şunları kaydetti:

"Biz parti programımızın başlığında da açıkça ifade ettiğimiz üzere gençleri bu ülkenin özgür, eşit, kurucu gücü ve asli unsuru olarak görüyoruz. Bu noktada gençlerin karşı karşıya kaldıkları çoklu krizlere, belirsizliklere ve eşitsizliklere karşı dayanıklı, kapsayıcı ve özgürleştirici bir düzeni kurmanın sorumluluğunu hissediyoruz. Çünkü biz, gençlerin umutlarını büyüten, hayallerine alan açan, onları karar alma süreçlerinin öznesi yapan bir düzeni inşa etmek zorundayız. Önceliğimiz tüm gençleri ayırt etmeksizin güçlü bir eğitime, planlı bir istihdama ve her alanda demokratik katılıma kavuşturmaktır. Bunu yaparken denetleyen değil, destekleyen bir gençlik politikasını benimsiyoruz. Gençlerin ulusal düzeyden yerel yönetimlere kadar karar alma süreçlerine etkin katılımını sağlayacağız. Çünkü biz gençleri hak sahibi, eşit yurttaşlar olarak görüyoruz.

"Gençlerle Türkiye'yi güçlendireceğiz"

Gençlik vizyonumuzun temel taşı toplumsal eşitliği sağlamak. Her genci; kimliği, inancı ve yaşam tarzı ne olursa olsun bilimsel düşünceye dayanan, çoğulcu ve birlikte yaşama kültürünü esas alan eşit yurttaşlar olarak güçlendireceğiz. Psikososyal destek mekanizmalarını önleyici, koruyucu ve onarıcı biçimde yaygınlaştıracağız; tüm gençler için erişilebilir kılacağız. Biz eğitime eşit, güvenli ve sürdürülebilir erişimin devletin temel sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Eğitim sistemini eleştirel düşünceyi, yaratıcılığı ve bilimi esas alan bir yapıya kavuşturacağız. Üniversiteleri uluslararası standartlara uygun, çağın gerektirdiği tüm yetkinlikleri kazandıran özgür ve özerk kurumlar haline getireceğiz. Teknolojiyi gençler için bir imtiyaz değil, kamusal bir hak olarak görüyoruz.

Bilimi ve inovasyonu insan onurunun hizmetine sokacak politikalarla gençleri dijital çağda üreten, yöneten ve dönüştüren toplumsal bir güç haline getireceğiz. Gençlerle Türkiye'yi güçlendireceğiz. Bu anlayışla kurduğumuz gençlik politikalarıyla her gencin bağımsız, güçlü ve söz sahibi bireyler olarak yaşam kurmasının önünü açacağız.

" Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet yurtları inşa edeceğiz"

Eğitim desteklerini gençleri devlete borçlandıran bir sistem olarak değil, başarı ve ihtiyaç odaklı bir hak mekanizması olarak ele alıyoruz. Kredi değil burs modelini benimsiyoruz. Öğrencilerin temel yaşam giderlerini karşılayabilecekleri destek sistemini kuracağız. Barınmayı bir lütuf değil, kamusal bir hak olarak görüyoruz. Gençleri fahiş kiralara, denetimsiz yurtlara ve güvencesiz yaşam koşullarına mahküm etmeyeceğiz. Güvenli, erişilebilir ve uygun maliyetli barınma politikalarımız hazır. İktidara geldiğimiz andan itibaren bir yıl içerisinde Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet yurtları inşa edeceğiz.

Biz gençlik politikamızı kapsayıcılık ve çoğulculuk üzerine inşa ettik. Ne eğitimde ne istihdamda gençleri; kırılgan ve dezavantajlı grupları, toplumsal cinsiyet eşitliğini merkeze alan hak temelli bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bölgesel adalet ve kapsayıcı kalkınma anlayışıyla yaş, cinsiyet, kimlik, inanç, engel durumu veya yaşam koşulları fark etmeksizin bütün gençler için çalışıyoruz. Gençlerin eşitliği için çalışıyoruz.

CHP olarak gençlerin umutlarını gerçeğe dönüştürebilecekleri bir düzeni, somut haklarla ve fırsat eşitliğiyle otonomiyi sağlayacak güçlü politikalarla gençlerle yan yana inşa ettik. İktidarımızda da bunu gençlerle birlikte uygulayacağız. Gençler kazanacak, Türkiye kazanacak."