CHP'li Sertel'den Bahçeli'ye: "Verdiğiniz Sözü Tutun"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, infaz koruma memurlarının güvenlik hizmeti sınıfına alınması ve itfaiyeciliğin meslek olarak kabul edilmesi için MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye "Sözünüzü tutun" çağrısı yaptı. Bahçeli ile 5,5 ay önce görüştüğünü belirten Sertel, "O gün yanınızda oturan grup başkanvekillerinize dönmüş 'Bu konuda çalışma yapın' demiştiniz. Aradan 5 ay geçti, bu konuyu yeniden gündeme neden getirmediniz? Sizden ve tek adamdan çölde günlerce susuz kalsam bir yudum su istemem ama bu toplumsal bir sorun. Verdiğiniz sözü tutun" dedi.

İnfaz koruma memurlarının güvenlik hizmeti vermesine rağmen masa başı memuru gibi görülerek 'Genel İdari Hizmetler Sınıfı' kadrosunda yer aldığını belirten Atila Sertel, itfaiyeciliğin de dünyanın en eski mesleklerinden biri olmasına rağmen ülkemizde meslek olarak kabul edilmediğini anımsattı.

"SÖZÜN ÜZERİNDEN BEŞ AY GEÇTİ"

Her iki sorunun çözümü için kanun teklifi verdiğini, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine rağmen AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini anlattı. Kanun teklifinin reddedilmesinin ardından 25 Kasım 2021 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de görüştüğünü vurgulayan Sertel şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli, 25 Kasım 2021 günü Meclis Genel kurulunda yanınıza gelmiş itfaiyeciliğin meslek olması, infaz ve koruma memurlarının güvenlik hizmetleri sınıfına geçmesi için verdiğim kanun teklifine Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğini istemiştim. Bu durumun siyaset üstü olduğunu ve hakların teslimi için hem itfaiyeciliğin hem de infaz koruma memurlarının taleplerinin haklı olduğunu anlatmıştım. Siz de yanınızda oturan grup başkanvekillerinize dönmüş 'Bu konuda çalışma yapın' demiştiniz. Size o gün de söyledim. İtfaiyeciler, infaz koruma memurları, zabıta arkadaşlarımız için kanun teklifini siz hazırlayın, Meclis'e getirin biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak destek verelim demiştim. Size sesleniyorum; Sayın Bahçeli aradan beş ay geçti. Bu süreçte sizin grup başkanvekillerinizin toplantıları hiç olmadı mı? Bu konuyu yeniden gündeme neden getirmediniz? Beş ay içerisinde bir kanun teklifi hazırlayıp Meclis'e getirme durumunuz hiç olmadı mı?"

"KAMUOYUNA AÇIKLAMAK ZORUNDASINIZ"

MHP Lideri Bahçeli'nin talimatının boşa çıktığını öne süren Sertel, "Ya da talimatı gerçekten talimat değildi. Orada o gün öylesine konuştu ve geldi geçti. Söz verilmesine rağmen beş aydır bir yasa teklifi TBMM'ye getirilmiyorsa ve benim verdiğim kanun teklifini AKP ile birlikte reddediyorsanız bunu kamuoyuna açıklamak zorundasınız. Size saygı ve kaygılarımı sunuyorum" diye konuştu.