CHP'li Sarıgül'den Erzincan'a Göç Daveti: "Dört Bin Yurttaşımız Daha Erzincan'a Gelsin, Milletvekili Sayımız Üç Olsun"

(ANKARA) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kendisi ile 3 bin 999 kişinin daha nüfus kaydını Erzincan'a aldırması durumunda Erzincan'ın milletvekili temsili sayısının üçe çıkacağını duyurdu. Sarıgül, "Can Erzincan'a üçüncü milletvekilliğinin ilk imzasını attım. Bütün yurttaşları Erzincan'a davet ediyorum. Erzincan'a taşınalım. Dört bin yurttaşımız daha Erzincan'a gelsin, milletvekili sayımız üç olsun" dedi.

Sarıgül, Erzincan Nüfus Müdürlüğü'nden, kaydını bu kente aldırdığı anlara ait video paylaştı.

