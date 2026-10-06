CHP'li Sarıbal, fon dosyasında AK Parti'yi derhal istifaya çağırdı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, TBMM Genel Kurulu'nda yaşananlara tepki göstererek AK Parti'nin kendi önergesiyle yoklama istediğini, ardından Genel Kurulu terk ettiğini söyledi. Sarıbal, fon dosyasına ilişkin siyasi sorumluluğun iktidarda olduğunu savunarak istifa çağrısında bulundu.

Sarıbal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nda yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarıbal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Meclis'i boşaltarak fon soygununun üzerini örtemezsiniz! AKP, bugün kendi verdiği önergeyle yoklama isteyip Meclis'i kapattırmaya çalıştı, ardından Genel Kurulu terk etti. 12 yıldır bu Meclis'teyim; ilk kez böyle bir tabloyla karşılaşıyorum. Halkın birikimleri soyulurken hesap vermek yerine Meclis'ten kaçıyorsunuz!

Bu fon soygununun siyasi sorumlusu AKP iktidarı ve Saray sultanizmidir. Yaşanan, bir devlet krizi, bir siyasal kriz, bir rejim krizidir. Bürokrasi ve siyasetin içinde olduğu bu organize soygunun bütün sorumluları hesap vermelidir!

Meclis'i boşaltabilirsiniz, sorumluluğunuzdan kaçamazsınız. Halkın parasının hesabını mutlaka soracağız! Zerre kadar demokrasi kültürü olan bir ülkede bu iktidarın derhal istifa etmesi gerekir. İktidarı açık ve net biçimde istifaya çağırıyoruz!"

Kaynak: ANKA