CHP Sözcüsü Sarı'dan Ahmet Telli İçin Taziye Mesajı

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, şair ve yazar Ahmet Telli'nin vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk edebiyatının önemli isimlerinden, kıymetli şair ve yazar Ahmet Telli'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Eserleriyle edebiyatımızda derin izler bırakan Ahmet Telli'ye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve edebiyat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA