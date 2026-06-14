CHP'li Sarı'dan "Adalet Yürüyüşü"Nün 9'uncu Yıl Dönümü Mesajı

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılında gerçekleştirdiği "Adalet Yürüyüşü"nün 9'uncu yıl dönümüne ilişkin, "Hak arayanların, hukuka inananların ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyenlerin yürüyüşü sürüyor" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Yürüyüşü'nün üzerinden 9 yıl geçti. Ancak o gün atılan adımların anlamı bugün daha da büyüdü. Hak arayanların, hukuka inananların ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyenlerin yürüyüşü sürüyor. Adalet, herkes için sağlanana kadar" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA