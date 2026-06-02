CHP'li Salıcı'dan Ortak Bildiriye Şerh: Seçimlere Giremeyeceğimizi İleri Sürmek, Son Derece Sorunlu Varsayımlara Dayanmaktadır

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, 111 milletvekilinin imzaladığı olağanüstü kurultay çağrısını imzalamadığını açıkladı. Salıcı, kurultayın 25 Temmuz'dan önce toplanmaması durumunda partinin seçimlere giremeyeceği iddiasının sorunlu olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası 111 CHP milletvekilinin imzaladığı olağanüstü kurultay çağrısını imzalamayan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "25 Temmuz'dan önce Kurultay toplanmazsa seçimlere giremeyeceğimizi ileri sürmek, son derece sorunlu varsayımlara dayanmaktadır" dedi.

Salıcı şu ifadeleri kullandı:

"111 milletvekili arkadaşımın imzaladığı ortak bildiriye niçin imza vermediğime dair çok sayıda soru aldım. Sürecin şeffaflığı gereği bu açıklamayı yapmayı bir görev biliyorum. Metne imza atan arkadaşlarımın da, imza atmayan arkadaşlarımın da kendilerine göre haklı ve saygıdeğer gerekçeleri vardır. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altındaki her bir irade değerlidir."

Kurultay konusundaki duruşum dün de bugün de aynıdır. Tutumumda hiçbir değişiklik yoktur: Kurultayımızın mümkün olan en kısa sürede toplanması şarttır, elzemdir. Metnin anafikri, zannedildiği gibi, Kurultayın toplanması değildir. Kurultayın 25 Temmuz 2026 tarihinden önce toplanmasıdır. Benim, herhangi bir nedenle örneğin eylül ayında toplanacak Kurultaya da desteğim vardır. 25 Temmuz'dan önce Kurultay toplanmazsa seçimlere giremeyeceğimizi ileri sürmek, son derece sorunlu varsayımlara dayanmaktadır.

Sorumluluk sahibi bir siyaset; sorunları ciddiyetle ele alır ve kimseyi panikletmeden o sorunu çözer. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere giremeyeceği senaryoları bu kadar kolay dillendirilememelidir. Bu sadece ve sadece rakiplerimizin ekmeğine yağ sürer. Benim nazarımda Kurultay; sorunların konuşulduğu, çözüldüğü ve siyasi rotanın belirlendiği yerdir. Kurultaydan kaçınmak her koşulda yanlıştır.

Partimizin yargı eliyle dizayn edilmesine göz yummayan, Partililerimizi telaşa sürüklemeyen, Kurultayı birlik ve beraberlik amacıyla talep eden her türlü bildirinin altında ilk imzacı olacağım bilinmelidir."

Kaynak: ANKA
