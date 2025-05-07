CHP'li Öztürkmen: "Mahkeme Kararlarıyla Yeniden Mülakata Girme Hakkı Kazanan Adalet Bakanlığı Personelleri İkinci Mülakatta da Elendi"

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, mülakat mağduru hakim adayları ile adliye personellerinin açtıkları davalarla Adalet Bakanlığı'nı mahkum ettiğini duyurdu. Öztürkmen, "Hukuk yerine AKP hukuku galip geldi ve mahkeme kararlarıyla yeniden mülakata girme hakkı kazanan Adalet Bakanlığı personellerinin tamamı ikinci mülakatta da elendi" dedi.

Öztürkmen'in mülakat skandalına ilişkin belgeleriyle yaptığı açıklamada "Adalet dağıtmakla görevli Adalet Bakanlığı, bırakın vatandaşa adalet dağıtmayı kendi personeline dahi adalet dağıtamıyor. Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın Ocak-Mart 2024 tarihleri arasında yapılan mülakatlarında ter döken Adalet Bakanlığı personelleri adeta kıyıma uğradı. Hakimlik-savcılık mülakatında da aynı durum yaşandı, yüksek puanlı çok sayıda aday elendi. Hepsi belgeli. En az 50 mülakat mağdurunun sınav sonuç belgesi elimizde" diye konuştu.

"92 puanla mülakatla elenen adayın çalıştığı adliyede 71 puanı olan başka biri aday yazıişleri müdürü yapıldı"

Belgelerle ilgili örnekler veren Öztürkmen, "Bir ilimizin adliyesinde, yazılıda 94 puan alan aday mülakatta elendi, yerine 70 puan alan atandı. İl birincisi mülakatta 'başarısız' sayılırken, son sıradaki müdür yapıldı. 92 puanı olmasına rağmen mülakatla elenen adayın çalıştığı adliyede 71 puanı olan başka bir aday yazıişleri müdürü yapıldı. Örneğin Sivas Adliyesi'ndeki durum ibret verici. Yazılı sınavda barajı geçen 51 adliye personeli mülakata girdi. 17 kişilik müdür kadrosuna, 75 puan ve üzeri alan sadece beş kişi girebildi. Kalan 12 kişinin tamamı 75 ve altı puan alanlar arasından seçildi" dedi.

"Adayların mülakatta sorulan sorulara verdiği yanıtlar kayıt altına alınmadı"

Bir yıldır Adalet Bakanlığı mülakat mağdurlarının hukuk mücadelesine destek verdiğini ve süreci yakından takip ettiğini söyleyen CHP'li Öztürkmen, Adalet Bakanlığı'na verdiği soru önergesine gelen yanıtı şöyle hatırlattı:

"Adalet Bakanlığı'nın, mülakat mağdurları tarafından açılan kaç davada mahküm olduğunu sormuştum. Bakan Yılmaz Tunç imzasıyla verilen yanıtta, idari yargı hakim adaylığı mülakatına ilişkin yedi; Meslek İçi Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı mülakatına ilişkin 58 dosyanın Adalet Bakanlığı aleyhine sonuçlandığı belirtildi. Yani mülakat mağdurları son bir yılda toplam 65 davada Adalet Bakanlığı'nı mahkum etti ve yeniden mülakata girme hakkı kazandı.

Söz konusu mahkeme kararlarının bazılarına ulaştık. Mülakat mağdurları lehine karar veren hakimler, kararlarında adeta Adalet Bakanlığı'na tokat gibi 'adalet' dersi vermişler. Mahkemeler, mülakatların iptali kararlarının gerekçelerini şöyle özetliyorlar: Adayların mülakatta sorulan sorulara verdiği yanıtlar kayıt altına alınmadı. Verilen düşük puanların nedenleri açıklanmadı. Ölçme ve değerlendirme esaslarına uygun objektif ve denetlenebilir bir değerlendirme yapılmadı. Mülakatta uygulanan yöntem hukuka uygunluk denetiminden geçmedi. Mülakatlar, Anayasa'nın 125. maddesinde ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2. maddesinde belirtilen hukuki sınırlar içinde yapılmadı."

"Yeniden mülakata girme hakkı kazanan adayların tamamı ikinci mülakatta da elendi"

Öztürkmen, iktidarın uyguladığı mülakat sisteminin hukuksuz olduğunun 65 mahkeme kararıyla tescillendiği belirterek "Ancak mülakatlardaki acı tablo bu kararlara rağmen devam etti. Mahkeme kararlarıyla mülakatları iptal edilen ve yeniden mülakata girme hakkı kazanan adayların tamamı ikinci mülakatta da elendi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden önce "Mülakatı kaldıracağız" sözlerini hatırlatan Öztürkmen, "Bırakın kaldırmayı, kamuda torpil katmerleşerek devam ediyor. Ülkemizde bu haksızlığa uğrayanların sayısı yüz binlerle ifade ediliyor. Onların sesi olmaya, bu haksızlığı bitirene kadar mücadele etmeye kararlıyız" diye konuştu.