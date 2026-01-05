CHP'li Ali Öztunç: Kahramanmaraş'ta Muhalefet Adına Tek Vekil Olmaya Yabancı Değilim. Hemşehrilerimin Sesi Olmaya Devam Edeceğim

(ANKARA)- CHP Milletvekili Ali Öztunç, DEVA Partisi Milletvekili İrfan Karatutlu'nun istifa edip AK Parti'ye geçme kararına ilişkin olarak, "Benim, arkadaşlarımın ve partililerimin hakkını helal etmiyorum. Kahramanmaraş'ta muhalefet adına tek vekil olmaya yabancı değilim. Hemşehrilerimin sesi olmaya ve onlar için mücadele etmeye devam edeceğim. Daha önce olduğu gibi tek başıma da kalsam bunlarla mücadele ederim" ifadesini kullandı.

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, partisinden istifa ettiğini ve AK Parti'ye geçeceğini açıkladı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karatutlu'nun bu kararına tepki gösterdi. Öztunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2023 seçimlerinde millet ittifakı görüşmeleri kapsamında itirazlarıma rağmen Deva partisinin talebiyle Kahramanmaraş 2. Sıra adaylığı Deva'ya verilmişti. İrfan Karatutlu'da Deva adına listemizden milletvekili adayı olmuştu. Büyük emeklerle, yıllarca köy köy mahalle mahalle ev ev yaptığımız çalışmalarla, partili arkadaşlarımızın çabaları ile iki milletvekili çıkarmayı başarmıştık. Seçimlerin hemen ardından Karatutlu istifa ederek partisine geçmişti. Son günlerde AKP'ye geçeceği dedikodusu her yerde konuşuluyordu.

Nitekim bugün yaptığı açıklamada dedikoduyu doğrulamış oldu. Lafı çok fazla uzatmaya gerek yok. Benim, arkadaşlarımın ve partililerimin hakkını helal etmiyorum. Kahramanmaraş'ta muhalefet adına tek vekil olmaya yabancı değilim. Hemşehrilerimin sesi olmaya ve onlar için mücadele etmeye devam edeceğim. Daha önce olduğu gibi tek başıma da kalsam bunlarla mücadele ederim. Hepsi bir tarafta ben tek başıma, korkan, geri adım atan da sizin gibi olsun."