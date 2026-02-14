Öztunç'tan Erdoğan'a Üniversite Eleştirisi

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi ziyareti sırasında öğrenciler ve akademisyenlerin kampüse alınmadığı, derslerin çevrimiçi yapıldığı ve kampüsün AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle doldurulduğunu ileri sürerek, "AK Parti kışlaya siyaseti sokmuştu, camiye siyaseti sokmuştu, belli ki üniversitelere de siyaseti sokuyor. Üniversite teşkilatlanması yapmış, tıpkı kadın kolları, gençlik kolları gibi. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Üniversite öğrencileri arasında ayrım yapamazsınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversiteye gidiyor, kendine yakın öğrenciler, kendine yakın olmayan öğrenciler karşısında ayrımcılık yapıyor. Ne diyor öğrenci? 'Biz güçlüyüz' diyor, 'Onlar azınlıkta' diyor. Onlar kim? Onlar dediğiniz kim? O üniversitenin öğrencileri değiller mi Allah aşkına?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'ne katıldı. Tören öncesinde ve sonrasında yaşananlara tepki gösteren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, üniversitede 5 yıldır öğrenciler ve akademisyenler tarafından eylemler yapıldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle öğrencilerin kampüsten çıkarıldığını ve akademisyenlerle öğrencilerin üniversiteye alınmadığını söyledi. Derslerin çevrimiçi yapıldığını ve kampüsün AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle doldurulduğunu ileri süren Öztunç, "Ellerine çiçekler verildi, 'Tayyip Erdoğan'ı karşılayın' dediler. Bir tiyatro oynandı" ifadelerini kullandı.

Üniversitelere siyasetin sokulduğunu savunan Öztunç, şunları kaydetti:

"Bir defa şunu gördük; AK Parti kışlaya siyaseti sokmuştu, camiye siyaseti sokmuştu, belli ki üniversitelere de siyaseti sokuyor. Üniversite teşkilatlanması yapmış, tıpkı kadın kolları, gençlik kolları gibi. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Üniversite öğrencileri arasında ayrım yapamazsınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversiteye gidiyor, kendine yakın öğrenciler, kendine yakın olmayan öğrenciler karşısında ayrımcılık yapıyor. Ne diyor öğrenci? 'Biz güçlüyüz' diyor, 'Onlar azınlıkta' diyor. Onlar kim? Onlar dediğiniz kim? O üniversitenin öğrencileri değiller mi Allah aşkına?"

Öztunç, "28 Şubat sürecinde de birileri başörtülü öğrencilere 'azınlık' diyordu, şimdi diğer öğrencilere azınlık deniyor. Ne farkınız kaldı 28 Şubat anlayışı ile? İkisi de faşist kafa. Bir bakan, bir devlet, bir Cumhurbaşkanı öğrenciler arasında ayrımcılık yapar mı?" ifadelerine yer verdi.

"Biz hem 28 Şubat'a karşıyız hem de şimdi Tayyip Erdoğan'ın bu sürecindeki bu anlayışa karşıyız"

AK Parti Gençlik Kolları üyelerinin kampüse getirildiğini öne süren Öztunç, "Sonradan ortaya çıktı ki bunlar Boğaziçi öğrencisi değil. Büyük bir kısmı öğrenci değilmiş. AK Parti'nin gençlik kolları getirilmiş. Onlar dediğinde bu ülkenin yurttaşları, öğrencileri. Sen kimsin? Sen zamanında azınlıktaydın, bunu söylüyorlardı, karşı çıkıyordun. Biz hem 28 Şubat'a karşıyız hem de şimdi Tayyip Erdoğan'ın bu sürecindeki bu anlayışa karşıyız" dedi.